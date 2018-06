LG G7 | migliori cover e pellicole di vetro

Honor 10 : migliori cover e pellicola in vetro temperato : Qualche giorno fa Honor ha presentato il suo nuovo top di gamma Honor 10, uno Smartphone molto interessante, grazie alla sua parentela con Huawei P20, con un prezzo che ha spiazzato molti concorrenti. L’Honor 10 è tra gli Smartphone più belli usciti negli ultimi tempi, ma è anche molto fragile, quindi sempre meglio usarlo con una cover. In questo articolo andremo a vedere le migliori cover e pellicole in vetro temperato per Honor ...

Paura di urti - cadute - pioggia e polvere? Le migliori cover protettive per iPhone 2018 - : La custodia non appartiene al mondo delle custodie ultraprotettive: non copre lo schermo e non è totalmente rigida. Anker ha voluto coniugare leggerezza e dimensioni con soluzioni che migliorano la ...

iPhone 8 e 8 Plus : migliori cover e pellicola di vetro : Apple iPhone 8 e iPhone 8 Plus non tagliano ancora con il passato. Come per la serie 7, le novità sono tutte sotto la scocca e non certo in superficie: Il design dei due modelli è infatti identico a quello di iPhone 7 e 7 Plus. A farla da padrone in questo è il nuovo chip Apple A11 Bionic, che sembra già dai primi test sbaragliare la concorrenza. Se volete dare un’occhiata alle caratteristiche complete però, vi rimandiamo alle ...

Nokia 8 Sirocco : migliori cover e pellicola di vetro temperato : Al Mobile World Congress 2018 Nokia non ha presentato un altro vero e proprio top di gamma, che forse arriverà nei prossimi mesi, ma ha aggiornato il suo Nokia 8, aggiungendo la sigla Sirocco. Quello che cambia è sicuramente il design, molto più bello, ma anche molto più fragile visto i bordi curvati, quindi andiamo a vedere le migliori cover e pellicole in vetro temperato per il Nokia 8 Sirocco. La dotazione hardware di Nokia 8 Sirocco rimane ...

Huawei P20 : migliori cover e pellicole : É stata da poco presentata la famiglia degli Huawei P20: la versione standard, comparata alla sua fascia di prezzo, è un vero gioiellino. A circa 600€ è possibile portarsi a casa uno smartphone fluido, reattivo; valutato da DxOMark con un punteggio di 102, sbaragliando dunque la concorrenza e piazzandosi sotto al Huawei P20 Pro, con un punteggio di 109. Potete leggere in tal caso il nostro approfondimento sui migliori smartphone fotocamera. Se ...

Nokia 7 Plus : migliori cover e pellicola di vetro : Nokia 7 Plus si appresta ad entrare a piedi pari nel mercato degli smartphone di fascia media. Per il prezzo offerto sembra che il gigante finlandese sia riuscito a creare un prodotto davvero competitivo e con tanta sostanza. Prima di vedere quali sono le migliori cover e pellicole di vetro per Nokia 7 Plus, cerchiamo di capire meglio le sue caratteristiche. Nella parte frontale è stato utilizzato un display da 6 pollici con risoluzione full ...

ASUS Zenfone 5 Lite : migliori cover e pellicola vetro temperato : Dopo aver presentato la sua nuova serie di smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, ASUS ha finalmente lanciato sul mercato il primo dispositivo di nuova generazione di quest’anno. ASUS Zenfone 5 Lite si pone, grazie al prezzo ufficiale di 299,99€, nella categoria degli smartphone di gamma media. In questo segmento, con un po’ di attenzione, è possibile scovare dispositivi davvero interessanti e questo nuovo nato di ...

Sony Xperia XZ2 : migliori cover e pellicola di vetro temperato : Presentati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, i suoi ultimi top di gamma della serie Xperia di mamma Sony. Il nuovo Sony Xperia XZ2 e il Sony Xperia XZ2 Compact, i primi smartphone al mondo a registrare video in 4K con HDR. Sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo mese e in attesa dell’arrivo nei negozi, di seguito abbiamo selezionato una lista di pellicole protettive e cover dei migliori marchi presenti sul ...

Sony Xperia XZ2 Compact : migliori cover e pellicola di vetro temperato : Solo qualche settimana fa Sony ha presentato la nuova famiglia XZ, svelandoci l’Xperia XZ2 e l’Xperia XZ2 Compact, tra i più interessanti Smartphone in questo momento. Sony è probabilmente l’unica marca che produce un top di gamma di dimensioni compatte, andando incontro all’esigenza di molti utenti. Anche se l’XZ2 Compact è piccolo, non dovete scordarvi di proteggerlo, in questo articolo vedremo le migliori cover e ...

Huawei P20 Pro : migliori cover e pellicole : Huawei ha presentato qualche giorno fa la sua nuova gamma di Smartphone top, tra questi c’è il flagship indiscusso di quest’anno, cioè il Huawei P20 Pro, che ha caratteristiche veramente interessanti. Oltre al display AMOLED con rapporto di forma 19:9 e alla presenza del tanto discusso notch, il P20 Pro ha anche un comparto fotografico al top del mondo Smartphone. Ovviamente tutta questa qualità si deve pagare, e infatti il prezzo di ...