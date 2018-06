L' Europa oltre il secolarismo

Governo - l'attesa allarma i mercati Spread oltre 190 - Milano in rosso Piazza Affari la peggiore in Europa : L'incertezza sulla formazione dell'esecutivo spaventa gli investitori. Si allarga lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano e il pari scadenza tedesco sfonda di nuovo quota 190 Segui su Affaritaliani.it

Milano la peggiore in Europa. Pesa il contratto M5S-Lega - lo spread sale oltre i 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Celiachia nei bimbi : in Europa oltre l’80% di casi senza diagnosi : Mai così basso il numero di diagnosi di Celiachia nei bambini: in Europa, oltre l’80% dei casi non sarebbe ancora stato diagnosticato. E’ questo l’allarme lanciato dagli esperti alla vigilia della Giornata mondiale della Celiachia, promossa dalla Federazione delle associazioni europee che si occupano di questa patologia cronica. In Italia la giornata è inserita all’interno della Settimana nazionale della Celiachia ...

Mercato Milan - ecco il regalo per l’Europa League : colpo da oltre 20 milioni? Video : Il Milan si prepara ad affrontare l’ultima giornata di campionato, la quale è importantissima per il futuro rossonero per due motivi; il primo riguarda l’aspetto della preparazione atletica, infatti il Milan conquistando l’accesso diretto all’Europa League [Video] avrebbe la possibilita' di svolgere una preparazione completa, non dovendo disputare i tre turni preliminari che sarebbero conseguenti al settimo posto in campionato; altro importante ...

Amazon Prime oltre i 100 milioni di abbonati - Bezos spinge sull'Europa : ... con l'Europa in pole position per fare da traino al business del gigante delle vendite online un business a più facce, che include l'offerta video e musica in streaming che spinge la diffusione ...

Spazio - i 50 anni di Kourou : oltre 630 lanci - garantisce all’Europa l’accesso diretto : E’ il 9 aprile del 1968 quando il primo razzo – il Veronique, antenato di Ariane – prende il volo dallo Spazioporto di Kourou realizzato solo quattro anni prima, segnando l’inizio dell’avventura spaziale nella Guyana Francese. Il sito – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – viene selezionato dal Cnes, l’Agenzia spaziale francese, come luogo ideale per costruire una base spaziale per via della sua vicinanza con ...

Israele annulla epulsioni verso Africa. Raggiunto accordo con Onu : «Oltre 16mila estradati in Europa» : Israele ha annullato oggi a sorpresa la espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla...

Israele annulla epulsioni verso Africa. Raggiunto accordo con Onu : «Oltre 16mila estradati in Europa» : Israele ha annullato oggi a sorpresa la espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla...