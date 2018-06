L' Europa è la nostra casa Nel cuore del discorso di Giuseppe Conte

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) "L'è la". Dopo la girandola di polemiche che hanno preceduto – e in parte seguito – la formazione del governo, sarà questo ildelprogrammatico sul qualechiederà la fiducia, martedì al Senato e mercoledì alla Camera.Un testo ponderoso, di una trentina di pagine, sul quale il presidente del Consiglio ha lavorato tutto il giorno nel suo studio di Palazzo Chigi, avvalendosi di alcuni collaboratori e appoggiandosi alla comunicazione del Movimento 5 stelle. Un documento scritto in autonomia, dopo aver sentito Luigi Di Maio e Matteo Salvini per un'ultima ricognizione. Con una sola pausa di lavoro, dedicata al figlio, che oggi ha compiuto 11 anni.Ci saranno tutti i temi del contratto, e la parola d'ordine – non poteva non essere così – sarà cambiamento. Ma il nocciolo ...