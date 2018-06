L' Eredità | dedica di Carlo Conti a Fabrizio Frizzi nell' ultima puntata

L’ Eredità - Carlo Conti e la dedica a Stella - figlia di Fabrizio Frizzi : Carlo Conti , L'Eredità Un gesto discreto ma davvero significativo. Un momento toccante. Ieri, in apertura dell’appuntamento con L’Eredità, Carlo Conti ha rinnovato il proprio affetto per il compianto amico Fabrizio Frizzi ed ha dedica to la puntata del game show di Rai1 alla piccola Stella , figlia del conduttore romano scomparso il 26 marzo scorso, che proprio ieri compiva cinque anni. All’inizio del programma preserale, ...

Carlo Conti dedica la puntata de L'Eredità alla figlia di Fabrizio Frizzi per il suo compleanno (video) : A poco più di un mese di distanza dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, il ricordo si rinnova. Oggi giovedì 3 maggio, Stella, la figlia del conduttore e di sua moglie Carlotta Mantovan, compie 5 anni. Per questo, Carlo Conti in apertura de L'Eredità, con una punta di comprensibile emozione ha immediatamente comunicato che la puntata odierna sarebbe stata dedicata interamente alla bambina in occasione del suo compleanno:Questa sarà una puntata ...