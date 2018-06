Legittimazione processuale dell’agente di assicurazione

fanpage

(Di lunedì 4 giugno 2018) La Cassazione del 29.5.2018 n. 13395 ha affermato che la duplice(quella principale dell'assicuratore e quella concorrente dell'agente ex 1903 cc) sussiste sia sul piano attivo che sul piano passivo, non solo per i diritti che sorgono dal contratto dima anche per quelli che sorgono da tutti gli altri contratti - eventualmente collegati od accessori a quello assicurativo - che costituiscono oggetto del mandato ricevuto dall'assicuratore.