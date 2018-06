LeBron James avverte | In casa non saremo per forza avvantaggiati

Finals NBA – J.R. Smith e quella ‘critica’ a LeBron James : “giocare con lui è un dono e una maledizione” : Prima di gara-2, J.R. Smith ha parlato di quanto sia bello e complicato giocare nella stessa squadra di LeBron James Non è certamente un bel periodo per J.R. Smith. La guardia dei Cleveland Cavaliers, com’è noto, è stato lo sfortunato protagonista dell’episodio che ha deciso gara-1, non rendendosi conto del punteggio di parità e non prendendo il tiro della possibile vittoria. La guardia dei Knicks è stata bersagliata dalle critiche e ...

NBA Finals - la rabbia di LeBron James in panchina dopo l'errore di J.R. Smith in gara-1 : Le immagini dell'ultimo possesso di gara-1 le abbiamo viste , e giudicate, tutti: J.R. Smith che cattura il rimbalzo d'attacco, regala ai Cavaliers un extra-possesso fondamentale e al posto di puntare ...

NBA Finals - James - la situazione non migliora : l'occhio rosso è un problema per LeBron : Piove sul bagnato, poi arriva la grandine e tutto il resto. Lo sa bene LeBron James che da sempre deve fare i conti con ostacoli e difficoltà sempre maggiori ogni volta che si ritrova a competere per ...

Finals NBA – LeBron James non si nasconde : “gara-1? Una delle sconfitte più dure della mia carriera. Sono state 24 ore molto…” : LeBron James è tornato a parlare della sconfitta in gara-1 delle Finals NBA definendola una delle più dure della sua carriera Gara-1 delle Finals NBA tra Warriors e Cavs è ormai passata agli archivi. Il finale è stato visto e rivisto nelle ultime ore: J.R. Smith va a rimbalzo, inspiegabilmente non tira ma anzi esce dall’area, fa passare i secondi e trascina i suoi ai supplementari, probabilmente convinto di essere in vantaggio. ...

NBA Finals - LeBron James e il suo outfit - rivedibile - da 47mila dollari in gara-1 : Un concetto che nello sport europeo è molto più ricorrente e frequente, come sottolineato anche da José Calderon: "Per noi è normale, in Europa tutti lo fanno. Tutte le squadre arrivano vestite allo ...

NBA – LeBron James ed il suo look costoso quanto kitsch : il cestista spende 41mila dollari solo per la sua borsa! : LeBron James non passa inosservato nel pre-match di gara-1 ad Oakland, il suo look commentatissimo sui social e non solo… I look di LeBron James non passano mai inosservati. I suoi 2,03 metri ed i suoi 113 chilogrammi valorizzano gli outfit indossati dal giocatore NBA, che non risultano mai banali. L’ala dei Cleveland Cavaliers in occasione di gara-1 ad Oakland si è presentato nel pre-match con un look più particolare del solito e ...

NBA - LeBron James si scaglia contro i social media : "Ti possono distruggere" : Tutto questo vale per me, non so dirvi come i miei compagni vivano la cosa, ma un consiglio — a loro e a tutti — sento di poterlo dare", conclude James: "Se scegli di far parte del mondo dei social ...

Finals NBA – LeBron James come Jordan : 109 partite di Playoff da più di 30 punti - il record è pazzesco : Grazie ai 51 punti messi a referto in gara-1, LeBron James ha fatto registrare 109 partite di Playoff da 30 o più punti realizzati raggiungendo Michael Jordan al top di questa speciale classifica Nonostante la sconfitta all’overtime in gara-1 delle Finals NBA, LeBron James ha giocato una partita a dir poco fenomenale. Il ‘Re’ è risultato praticamente immarcabile riuscendo a realizzare ben 51 punti, accompagnati da 8 assist e 8 ...

Finals NBA – Steve Kerr esalta il talento di LeBron James : “gioca a un livello mai visto prima” : Il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha esaltato il talento di LeBron James ammettendo che il ‘Re’ stia giocando ad un livello mai visto prima Ieri notte é andata in scena gara-1 delle Finals NBA 2018. A vincere sono stati i Golden State Warriors al termine di un’incredibile gara conclusa all’overtime. I campioni NBA in carica sono riusciti a portarsi a casa gara-1 nonostante la grande prestazione di LeBron ...

LeBron James da leggenda - NBA Finals/ Warriors vincitori su Cleveland nonostante "quota 50" : LeBron James da leggenda, NBA Finals: gara-1, Golden State-Cleveland va ai Warriors nonostante la "quota 50" raggiunta dall'ala dei Cavaliers, ormai nella storia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:45:00 GMT)

Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici : “J.R. Smith? No darò mai la colpa a un compagno!” : LeBron James ha commentato il clamoroso episodio che ha visto J.R. Smith sfortunato protagonista nel finale di gara-1: il Re ha scelto di non incolpare l’ex Knicks Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

A quota 50 in finale NBA : LeBron James solo il sesto giocatore a riuscirci : La prestazione di gara-1 contro Golden State entra di diritto nella storia: solo altri cinque giocatori sono stati capaci di segnare almeno 50 punti in una gara di finale NBA. Ecco chi sono, in ordine ...

NBA Finals - i Cavs hanno sprecato una delle migliori partite in carriera di LeBron James : Il post gara-1 di LeBron James è stato probabilmente il più difficile della sua intera carriera. Segnare 51 punti con il 60% dal campo, prendere 8 rimbalzi e servire 8 assist è una prestazione che gli ...

Finals NBA – Crede di essere in vantaggio e non tira! L’errore di J.R. Smith fa infuriare LeBron James [VIDEO] : Clamoroso errore nel finale di gara-1 delle Finals NBA fra Warriors e Cavs: J.R. Smith non gioca il possibile possesso della vittoria e LeBron James impazzisce Finale pazzesco in gara-1 delle Finals NBA. La sfida tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers è ferma sul 107 pari a pochi secondi dalla fine e George Hill ha a disposizione il tiro libero del vantaggio ma lo sbaglia. J.R. Smith è il più veloce di tutti a rimbalzo e i Cavs hanno la ...