Le tende di cartone riciclabili su misura per concerti e festival

gqitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il disordine che si può verosimilmente trovare in cucina il giorno dopo aver organizzato una festa in casa può essere moltiplicato per cento, magari anche per mille ed essere ritrovato tale e quale in parchi e affini al termine di unmusicale come il Coachella o il Tomorrowland. Con bottiglie, cartacce e piatti di plastica ovunque, certo, ma anche seggiole, teli elow-cost abbandonate al loro destino. Un bel problema che sembra toccare soprattutto gli organizzatori – o magari i più sensibili verso la tematica ambientale; ma a fornire una nuova, interessantissima possibilità arriva un’idea imprenditoriale di due giovani imprenditori olandesi, che sfruttando la propria esperienza accumulata accanto ai palchi deirock, hanno pensato bene di dare vita al progetto KarTent. Si tratta, in parole povere, di una tenda dipensata per dare ospitalità a chi ...