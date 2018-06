Le prime mosse del governo sui migrati

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Non cambiera' posizione sul fenomeno della migrazione il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche se ora ha un ruolo istituzionale, e deve dare risposte a tutti gli italiani, non solo a quelli che l’hanno votato, il nuovo ministro VIDEO degli Interni ha detto che restera' firme nelle sue idee. “L’Italia è stata lasciata da sola. Questo mi sembra evidente e molto chiaro. Domani ci sara' un’ulteriore riunione a Bruxelles per parlare dell’immigrazione. Io non potrò essere presente perché ci sara' la fiducia in Parlamento, ma una nostra delegazione sara' lì per dire no all’Europa che ci prende in giro, promettendo aiuti che non arrivano”, ha dichiarato Salvini durante l’intervista radiofonica No Stop News. La riunione alla quale fa riferimento è l’incontro del Consiglio di Affari interni che parlera' sulla riforma del sistema europeo per la richiesta di asili. Secondo Salvini, ...