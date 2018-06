Le piante sono intelligenti e hanno una loro coscienza?

gqitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Si dice, di una persona capace con le, che “ha il pollice verde”. Un’etimologia che richiama il tatto, un rapporto diretto umano-pianta quasi comunicativo e non soltanto tecnico, mediato da attrezzi meccanici. Attorno alla capacità “senziente” dellesi specula da sempre e in ambito scientifico da quando il grande naturalista Charles Darwin osservò che la Colocasia antiquorum sembrava ripiegarsi su sè stessa di notte, come per dormire, e rialzarsi alle prime luci del giorno come fanno molteanche comuni. Sul piano chimico, i biologistabilito che gli esseri viventi comunicano attraverso sostanze come pollini o feromoni, oppure diffondendo i propri semi o potendo contare su movimenti alla ricerca di migliori condizioni di esposizione al sole o di reperimento dell’acqua per accrescere i nutrienti e “indicando” la ...