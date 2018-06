Le parole di Tiziano Ferro sulle famiglie gay | “Mi basterebbe smettere di sentirmi

optimaitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ancherisponde al ministro Lorenzo Fontana a proposito delle sue dichiarazioniarcobaleno. "Learcobaleno? Non esistono", ha dichiarato il neoministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, scatenando l'indignazione da parte delle associazioni Lgbt, del mondo politico e non solo.Diversi sono i cantanti italiani che si sono espressi contro le sue dichiarazioni. Tra questi, il cantautore di Latina, dichiaratamente omosessuale, il cui coming out risale ormai al lontano 2010.gay ha scritto pochein una storia su Instagram. Neo appassionato di social network,ha lasciato che a esprimere il suo punto di vista fosse un post-it scritto a mano."Non voglio supporto. Midiinvisibile", è questa la risposta digay al ministro ...