Le novità presentate da Apple alla conferenza degli sviluppatori

(Di lunedì 4 giugno 2018) La Worldwide Developers Conference 2018 è, come ogni anno, l'appuntamento in cui Apple​ svela buona parte delle novità per l'anno successivo. Dalle novità di iOS 12 a quelle di WatchOS 5, fino a Mojave, il nome scelto per l'ultima versione di MacOS, alla TvOs 12 e alle Memoji. Tutte disponibili per gli utenti a partire dal prossimo autunno. I numeri di Apple Il ceo Tim Cook ha fatto da cerimoniere, lasciando ai responsabili delle singole divisioni la presentazione dei prodotti. Lui si è occupato dei numeri. Apple ha fatto guadagnare 100 miliardi di dollari aglicon l'App Store, che a luglio compirà dieci anni. "Abbiamo cambiato il nostro modo di vivere", ha esordito Cook. L'App Store - ha proseguito rivolgendosi alla platea - è chiaramente il posto migliore dove essere ...