Le nazionali tra gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team del 5 giugno?

Accordo tra le multinazionali del farmaco : ZURIGO. Una pratica ingannevole messa in atto da Roche e Novartis , multinazionali del farmaco, che con una diabolica intesa hanno diffuso informazioni fasulle per diffondere in Italia un costoso ...

A Pineto - in gara ai Giochi nazionali ANED - atleti trapiantati e dializzati : ... favorendone, attraverso lo sport, il recupero sociale e clinico nonché il miglioramento della qualità di vita", dichiara Giuseppe Vanacore, Presidente ANED . Per dare qualche anticipazione sportiva, ...

Trasporto aero - ENAV : scioperi nazionali e locali per l'8 giugno : Teleborsa, - Due stop nazionali nel Trasporto aereo per venerdì 8 giugno . ENAV comunica che dalle 13.00 alle 17.00 sono previsti due scioperi nazionali : uno indetto dalle organizzazioni sindacali ...

Trasporto aero - ENAV : scioperi nazionali e locali per l'8 giugno : Due stop nazionali nel Trasporto aereo per venerdì 8 giugno . ENAV comunica che dalle 13.00 alle 17.00 sono previsti due scioperi nazionali : uno indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, ...

Anche Alvaro Soler ai Wind Music Awards 2018 con La cintura - tra gli ospiti internazionali delle due serate : Ci sarà Anche Alvaro Soler ai Wind Music Awards 2018, ospite del doppio appuntamento del 4 e 5 giugno 2018 all'Arena di Verona, che sarà trasmesso in differita in due puntate il 5 e il 12 giugno in prima serata su Rai1. A Verona il cantautore spagnolo, che ha un legame fortissimo con l'Italia e ha duettato con diversi artisti nostrani come Emma Marrone oltre ad essere stato un giudice di X Factor, presenterà il suo ultimo singolo La cintura e ...

Comitato Nazionale Welfare per la Gente di mare : un rinnovato impulso per la piena attuazione delle norme a tutela dei lavoratori marittimi stranieri nei porti nazionali : Si è riunito presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Comitato Nazionale Welfare per la Gente di mare, associazione tra i rappresentanti del cluster marittimo che, dal maggio 2006, avvicina istituzioni e associazioni di volontariato, per il supporto ai lavoratori marittimi. Il Comitato, ancora oggi, è depositario dell’alto valore etico che volle attribuirgli l’Ammiraglio Ispettore Capo Raimondo Pollastrini, ...

Serve una strategia per combattere l'europeismo liberista del Fronte Repubblicano e il nazionalismo del fronte contrapposto : Prodi, Calenda, Pd: fermatevi! Lo dico con rispetto, ma è estremamente preoccupante l'analisi e la conseguente proposta espressa nell'editoriale del presidente Prodi sul Messaggero, nell'intervista del ministro Calenda al Corriere della Sera e nelle dichiarazioni dei vertici del Pd.Un'analisi e una proposta alimentata dalla spiegazione del no a Paolo Savona. Inquadrare le prossime elezioni, come un referendum pro o contro l'apparenza ...

Governo - i media internazionali temono per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : Italia finalmente a ranghi compatti. Rientrano i big internazionali : Dopo la prima prova di Coppa del Mondo di Canoa velocità, appena andata in archivio a Szeged, in Ungheria, nella quale era stato impegnato il solo Carlo Tacchini (oltre agli atleti della paraCanoa), per la seconda ed ultima prova di Duisburg, in Germania, la selezione azzurra torna ad essere a ranghi compatti: saranno infatti 24 gli azzurri impegnati nelle acque tedesche. Anche i big internazionali torneranno tutti in gara e soprattutto la ...

Grecia - il sindaco di Salonicco aggredito da un gruppo di nazionalisti di estrema destra : Salonicco - Momenti di grande tensione ieri in Grecia. Il sindaco di Salonicco, Yiannis Boutaris, 75 anni e considerato fra le figure più di spicco e tolleranti della politica ellenica è stato ...

Internazionali d’Italia - finale “replica” del 2017 : sarà Svitolina-Halep - Sharapova fuori tra gli applausi : Internazionali d’Italia, si è interrotto in semifinale il cammino di Maria Sharapova, caduta in tre lottatissimi set contro la romena Halep Internazionali d’Italia, sarà la romena Halep a sfidare la Svitolina nella finalissima del torneo di Roma, dopo aver superato in tre lottatissimi set Maria Sharapova. sarà una replica della finale dello scorso anno, vinta nel 2017 dalla Svitolina, una tennista sempre molto in palla al Foro ...

Internazionali - gatto invade il campo durante un match di doppio sul Pietrangeli : Avrà avuto sette vite, anzi forse 75 come il numero delle edizioni degli Internazionali, il gatto che ieri ha fatto irruzione al Foro Italico. Nulla di strano, si potrebbe obiettare, i mici romani son ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Elina Svitolina batte Anett Kontaveit e centra la seconda finale consecutiva! : La campionessa uscente Elina Svitolina centra la seconda finale consecutiva agli Internazionali d’Italia di tennis in corso di svolgimento a Roma: l’ucraina batte 6-4 6-3 in 75 minuti di gioco l’estone Anett Kontaveit ed ora attenderà la vincente tra Simona Halep e Maria Sharapova. In caso di successo della rumena, ci sarà lo stesso atto conclusivo dell’edizione 2017. L’estone impiega qualche gioco ad entrare in ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Elina Svitolina batte in due set Anett Kontaveit e centra la seconda finale consecutiva! : La campionessa uscente Elina Svitolina centra la seconda finale consecutiva agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: l’ucraina batte 6-4 6-3 in 75 minuti di gioco l’estone Anett Kontaveit ed ora attenderà la vincente tra Simona Halep e Maria Sharapova. In caso di successo della romena, ci sarà lo stesso atto conclusivo dell’edizione 2017. L’estone impiega qualche gioco ad entrare in gara nel primo ...