Le migliori citazioni di Massimo Troisi | il ricordo a 24 anni dalla morte

(Di lunedì 4 giugno 2018) Moriva oggi 4 giugno, esattamente 24fa, nell'ormai lontano 1994. Il celebre attore napoletano, originario di San Giorgio a Cremano, venne colpito da un infarto miocardico durante il sonno, che gli costò la scomparsa prematura all'età di soli 41. A Napoli, ed anche al di fuori, il comico non fu mai dimenticato, come dimostrano le attestazioni di affetto e di stima che piovono da ogni dove nel giorno dell'versario della sua.Resteranno scolpite per sempre le capacità espressive di cui portava la firma, quella speciale mimica facciale e gestuale che da sempre l'hanno contraddistinto, facendone l'erede di Totò ed Eduardo. Con lui non si esaltava la figura dell'eroe, bensì quella dell'antieroe, che pagava lo scotto dei tempi moderni (un po' quello che succede ancora oggi alle attuali generazioni).Immaginiamo che siate capitati qui perché alla ...