«Le intese con il Trentino restano tutte valide» Il neo ministro Erika Stefani rassicura

Governo - Conte : 'Programma coerente con intese maggioranza' : "Il Paese giustamente attende la nascita di un esecutivo e attende risposte. Quello che si appresta a nascere è un Governo del cambiamento". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo l'...

Le strane intese M5s-Lega con un premier "fantasma" : Tra loro Michele Geraci, professore di economia a Shanghai, teorico della compatibilità tra flat tax e reddito di cittadinanza e critico sull'integrazione monetaria europea, nome proposto da Salvini. ...

"Chi ha perso non può governare" Renzi esclude intese con il M5S 'Riforme condivise - poi il voto' : "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Io mi sono dmesso, non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani". L'ex premier Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it

Salvini avverte : «Senza intese con M5S - un nuovo governo ci porti subito al voto» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Sondaggio TgLa7/Swg : elettori Pd sempre contrari a intese con M5s : E sui raid in Siria di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna gli italiani si sono dichiarati contrari, così come non ritengono giuste le sanzioni alla Russia -

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo instabile? 40% vuole Larghe intese tra Salvini - Di Maio - Berlusconi e Pd : SONDAGGI elettorali POLITICI, Nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega, Forza Italia e Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:35:00 GMT)

Sondaggi politici - gli italiani dicono ‘no’ alle larghe intese e al governo istituzionale : Secondo gli ultimi Sondaggi, gli italiani sono contrari sia alle larghe intese che all'ipotesi di un governo istituzionale. In generale, gli intervistati non sono molto ottimisti su partenza e durata di un nuovo governo e chiedono uno sforzo in più ai leader, soprattutto a Luigi Di Maio.Continua a leggere

Governo - Delrio : “Non ci sono condizioni per fare intese”. Orlando : “Vero ma bisogna evitare saldatura M5S e Lega” : La riunione dei gruppi parlamentari del Pd termina con la novità delle parole di Dario Franceschini ma il segretario reggente dem, Maurizio Martina ribadisce la linea di un Pd all’opposizione: “Noi discutiamo nella pluralità ed andiamo avanti con l’impostazione che ci siamo dati, impostazione che abbiamo riconfermato in questi giorni ed in queste ore. Chiaro che noi siamo preoccupati del quadro in cui i nostri avversari possano ...

Consultazioni Mattarella - rebus Governo/ Diretta streaming video : Quirinale - Salvini-DI Maio tra veti e intese : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: Diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Resiste la linea dell'Aventino : niente intese con i «vincitori» : A lla vigilia delle consultazioni non cambia la linea che il Pd vuole portare al Colle: staremo all'opposizione, ribadiscono. Così è stato deciso all'unanimità dalla direzione. Anche se qualche ...

Pd - Martina “con la destra no - difficile Governo con M5s”/ “No intese con vincitori” : Sposetti attacca Renzi : Maurizio Martina, Pd: "difficile Governo con M5s, con la destra mai. No intese con i vincitori, stiamo all'opposizione". Intrighi pre-consultazioni, Sposetti attacca Renzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Governo - Casaleggio (M5s) : "intese? Conta la volontà popolare" : Sul prossimo esecutivo e sulle possibili intese tra i diversi partiti "mi auguro che la volontà popolare venga rispettata". Lo spiega Davide Casaleggio, figlio del fondatore del M5s, al Corriere della Sera. "Il rischio di ritorno alle urne? La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo - sottolinea lo stratega del Movimento - non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari".