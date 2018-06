Le foto del celebre attore preoccupano i fan Malattia seria o esigenze di copione?

Eruzione vulcano Guatemala - la catastrofe della “Pompei Americana” è sempre più grave : oltre 50 morti e adesso i terremoti scuotono il Paese – foto e VIDEO : 1/92 AFP/LaPresse ...

Icardi-Nara hot in vacanza : il capitano dell'Inter pubblica la foto di Wanda nuda : Mauro Icardi si gode le vacanze dopo le fatiche stagionali con l'Inter di Luciano Spalletti. Il bomber di Rosario è andato in ferie anticipatamente visto che Jorge Sampaoli , commissario tecnico dell'...

NBA - Steph Curry on fire : la nona tripla della sua notte da record è la foto simbolo di gara-2 : L'uomo copertina della seconda partita della serie tra Golden State e Cleveland non può non essere Steph Curry, capace di stabilire un nuovo record NBA per una gara di finale NBA. Le sue nove triple a ...

Prima del Mondiale - Messi si scatta delle foto con le capre : il motivo è social : No, non si tratta di una scaramanzia per il Mondiale: le foto di Messi con le capre sono, stranamente, l'ennesimo attestato di stima per le sue grandi qualità. Proprio così, negli ulti tempi la stella ...

Le foto più belle del Primavera Sound : In un momento storico politico abbastanza delicato per la Catalogna, il Primavera Sound, al grido “Fight for your right to party. Party for your right to fight”, porta avanti l’impegno musicale iniziato 18 anni fa. Un festival che ha visto più del 50% di donne sul palco che rappresenta un dato importante in questa edizione, con una visione ampia della musica contemporanea – alternativa e pop – propensa ad affacciarsi su un pubblico ...

Wanda Nara nuda sui social - è lo stesso Icardi a pubblicare la foto della moglie in déshabillé : Icardi fa impazzire i suoi follower, Mauro posta una FOTO della moglie nuda durante il safari in Africa della coppia-- Mauro Icardi posta una FOTO che fa impazzire i suoi follower su Instagram. Mentre è in vacanza in Sudafrica la bella moglie del calciatore dell’Inter si concede una doccia con vista sulla savana, ma c’è qualcuno che la immortala e posta tutto sui social. È lo stesso Icardi che le scatta una FOTO in un momento d’intimità e ...

Camion contro il porticato della chiesa - il soprintendente : "Danni gravi" / foto : Prato, 4 giugno 2018 - Alla chiesa di S.Michele e S.Francesco a Carmignano , Prato, , custode tra l'altro della Visitazione del Pontormo, «c'è stato un crollo parziale del porticato rinascimentale: la ...

Salvini in aereo - le foto del documento «riservato» diventano un caso : «riservato», si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo, a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza...

Gaffe di Cecilia Rodriguez : nelle foto delle nozze di Bossari si ritocca il lato b : Venerdì 1 giugno Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono sposati e, ad accompagnarli in questo momento magico, non potevano mancare gli amici del conduttore conosciuti al Gf Vip . E tra Lorenzo ...

Salvini in aereo - le foto del documento «riservato» diventano un caso : «riservato», si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo, a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza...

Salvini in aereo - le foto del documento 'riservato' diventano un caso : 'riservato', si legge chiaramente in testa al documento che Matteo Salvini sta leggendo in aereo , a bordo del volo Venezia-Catania che lo sta portando al centro di accoglienza di Pozzallo . Una foto ...

DSLR Camera HD Professional consente di sfruttare al massimo la fotocamera dello smartphone : DSLR Camera HD Professional (Lite) è un'applicazione che permette di sfruttare al massimo la fotoCamera di smartphone e tablet con opzioni per il controllo manuale tipiche di una fotoCamera Professionale. In modalità burst lo strumento offre la possibilità di creare stop motion o video time lapse scattando foto in sequenza con un intervallo regolabile. L'articolo DSLR Camera HD Professional consente di sfruttare al massimo la fotoCamera dello ...

foto e video del concerto di Ermal Meta a Tirana - tra emozione ed orgoglio il cantante dimentica i testi delle canzoni : Il concerto di Ermal Meta a Tirana lo scorso weekend ha registrato un successo clamoroso: il cantante, proprio di origini albanesi, è stato protagonista di un clamoroso evento in piazza Scanderbeg a Tirana. Un motivo di grande orgoglio per il cantautore di Fier che la scorsa sera ha conquistato la piazza della capitale albanese con un concerto affollatissimo ed un'accoglienza senza pari. Il cantante si è esibito durante la giornata della ...

Eruzione vulcano Guatemala - catastrofe come Pompei : lahar devastanti uccidono decine di persone - le immagini dell’orrore [foto e VIDEO] : 1/47 ...