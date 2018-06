Le donne hanno bisogno di fare amicizia per stare bene | lo dice la scienza

Le donne hanno bisogno di fare amicizia - lo dice la scienza : Stare in compagnia e stringere nuove amicizie non è solo un modo per passare il tempo. Il vostro spirito e il vostro corpo ne hanno veramente bisogno, e sotto questo aspetto le donne sono molto più propense a costruire rapporti rispetto agli uomini. Non è assolutamente un difetto, ma un impulso del tutto naturale, che può portare più benefici di quelli che immaginate. Secondo numerosi studi, il maggiore bisogno di fare amicizia è infatti una ...

“Voglio te”. Uomini e donne - Sara sceglie Luigi ma c’è qualcosa che non quadra : il dettaglio che tutti hanno notato. Ora salta fuori la verità : Mercoledì 30 maggio è andata in onda la puntata della scelta della tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo un lungo percorso sul trono più ambito del piccolo schermo (durato ben 7 mesi) ha deciso di uscire dallo studio con Luigi Mastorianni. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso lancia lo scoop : «Stasera entreranno nella Casa due donne che ce l'hanno con un uomo...» : Conto alla rovescia per la semifinale del Grande Fratello . Questa sera andrà in onda la penultima puntata del reality di Canale e ci sarebbero già delle novità. Mariana Falace 'Bacio con Alberto? ...

Uomini e donne : perchè Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace : Tina Cipollari depone l’ascia di guerra e fa pace con Gemma a Uomini e Donne La ventiduesima edizione, molto fortunata anche dal punto di vista degli ascolti, di Uomini e Donne si appresta a concludersi in maniera clamorosa. Ieri pomeriggio negli Studi Elios in Roma è stata registrata l’ultima puntata per questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni è emerso un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha deciso di ...

Otto donne hanno accusato Morgan Freeman di molestie sessuali : hanno raccontato a CNN di casi di palpeggiamenti, commenti non graditi e comportamenti inappropriati, confermati da altri testimoni The post Otto donne hanno accusato Morgan Freeman di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Governo - Boldrini : “Nel contratto dimenticate le donne. Progressisti che hanno votato M5s hanno preso cantonata” : “Sto studiando il contratto di Governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma ...

MONICA BELLUCCI / "Le donne italiane sono speciali - hanno qualcosa in più rispetto alle altre" (Verissimo) : MONICA BELLUCCI oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo, dove parlerà del suo lavoro, delle sue due bambine e della vicenda più chiacchierata degli ultimi mesi: il caso Weinstein.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:20:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne : hanno una storia fuori dallo studio? : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: nella puntata del trono over di Uomini e Donne Gianni Sperti accusa la coppia di avere una storia fuori dallo studio. Iniziano le indagini. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:05:00 GMT)

Almeno 100 donne hanno denunciato di aver subito abusi da un ex ginecologo della University of Southern California : Un ex ginecologo della University of Southern California (UCS), George Tyndall, è stato accusato di abusi sessuali e comportamenti inappropriati da parte di Almeno 100 studenti. L’università ha ricevuto le loro testimonianze, alcune delle quali anonime, ed è stata accusata The post Almeno 100 donne hanno denunciato di aver subito abusi da un ex ginecologo della University of Southern California appeared first on Il Post.

NILUFAR ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e donne : ecco cosa hanno fatto dopo la scelta : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:06:00 GMT)

Le donne hanno un’arma in più : il sesto senso : Vi è mai capitato di pensare intensamente a una persona e vederla comparire all’improvviso? Oppure di avere la sensazione che stia succedendo qualcosa di strano a una persona cara, e poco dopo ricevere la notizia? Ecco, questo è il sesto senso: la capacità di riuscire a “sentire” persone o eventi, anche se sono lontani da noi. Di solito manifestiamo questo sesto senso riguardo a eventi che ci coinvolgono direttamente, oppure ...

Seduzione e intrigo : le donne spie che hanno cambiato la Storia : L'attrice de 'L'angelo azzurro' offrì agli agenti segreti americani di collaborare per vigilare su attività sovversive nell'esercito statunitense durante una serie di spettacoli al fronte fatti nel ...

Larry Fink - "Io - femminista da sempre - ho fotografato la Women's March. Le mie donne mi hanno insegnato ad essere coraggioso e ad amare" : Mamma militante del partito comunista, prima e seconda moglie femministe, la sorella Elizabeth era l'avvocato che negli Ottanta difese in America Silvia Baraldini, l'attivista bianca delle "Black Panther" accusata di terrorismo per aver organizzato, nel 1979, l'evasione di un detenuto politico che lottava per la liberazione dei neri". Larry Fink (Usa, 1941) è un allegro signore di 77 anni che si aggira in camicia arancione tra le sue ...