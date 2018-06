Le cellule immunitarie isolate e poi riattivate hanno sconfitto il tumore al seno di una

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il sistema immunitario di una paziente con cancro alin stadio avanzato con metastasi è stato sfruttato con successo per eliminare completamente letumorali e tutte le metastasi, offrendo alla donna una chance di cura laddove tutte le terapie convenzionali somministrate precedentemente avevano fallito: si tratta del traguardo senza precedenti reso noto sulla rivista Nature Medicine. La paziente è da due anni libera da malattia.Il promettente lavoro si deve a Steven Rosenberg del National Institutes of Health di Bethesda in Maryland. Gli espertiisolato dal sangue della paziente ledi tipo T, selezionando poi quelle specifiche contro il, riattivandole contro la malattia e infine moltiplicandole in provetta. Poireiniettato questekillernel sangue della paziente e il sistema ha funzionato consentendo di ...