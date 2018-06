Le case in cemento stampate in 3D pronte per essere abitate

wired

(Di lunedì 4 giugno 2018) Quello che sarà sperimentato a Eindhoven nel futuro più che prossimo è un qualcosa di rivoluzionario a livello internazionale. La città olandese ospiterà infatti un innovativo progetto legato alla stampa 3D diin, dal quale usciranno non solo importantissime novità sul fronte dello studio dei materiali e delle tecnologie, ma anche cinque abitazioni vere e proprie dalle forme tutt’altro che regolari,pere vissute nella quotidianità, come una qualsiasi altra costruzione tradizionale. Uno studio unico al mondo nella sua complessa struttura, non a caso denominato Project Milestone, che vedrà collaborare la città di Eindhoven insieme con la Eindhoven University of Technology, lo studio di architettura Houben/Van Mierlo, lo studio ingeneristico Witteveen+Bos e le aziende Van Wijnen, Vesteda e Saint Gobain-Weber Beamix. Il team in questione si occuperà ...