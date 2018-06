Le azzurre della sciabola terze a Tunisi nell' ultima tappa di Coppa del Mondo

Dodici azzurre a Tunisi per l'ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sciabola : La "novità" dell'edizione 2018 della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tunisi sarà la location che ospiterà la fase finale della gara individuale in programma sabato. Gli assalti ...

Beach volley World Tour 2018 - Jinjiang. Le “azzurre per caso” all’assalto della Cina : Becky Perry e Andrea Maria Nucete, “azzurre per caso”, essendo nate entrambe fuori dai confini tricolori ed avendo entrambe conseguito successivamente la nazionalità italiana, puntano al tabellone principale del torneo 2 Stelle di Jinjiang in Cina. Per Becky Perry si tratta del ritorno nel World Tour dopo l’esperienza biennale con la Nazionale italiana e a dieci mesi esatti dall’ultima partita disputtaa sulla sabbia ...

LIVE Volley femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : azzurre a caccia della vittoria che fa morale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Volley femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : azzurre a caccia della vittoria che fa morale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta al tie-break patita contro il Giappone e vanno a caccia della vittoria, obiettivo assolutamente alla portata vista la scarsa caratura dell’Albiceleste, una delle formazioni più modeste dell’intera competizione. L’Italia dovrà però non ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League in DIRETTA : 2-1. azzurre a caccia della vittoria da Final Six - Paola Egonu trascina le compagne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone , match valido per la Nations League 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League in DIRETTA : 1-0. azzurre a caccia della vittoria da Final Six - Paola Egonu trascina le compagne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone , match valido per la Nations League 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League in DIRETTA : 1-0. azzurre a caccia della vittoria da Final Six - Paola Egonu trascina le compagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Le Azzurre scenderanno in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare le ostiche nipponiche in un incontro decisivo per le nostre sorti nel torneo: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione alle Final Six. Ci troveremo di fronte una formazione agguerrita e arrembante contro cui abbiamo già ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League in DIRETTA : azzurre a caccia della vittoria da Final Six - Paola Egonu trascina le compagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare le ostiche nipponiche in un incontro decisivo per le nostre sorti nel torneo: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione alle Final Six. Ci troveremo di fronte una formazione agguerrita e arrembante contro cui abbiamo già ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Quattro coppie azzurre domani a caccia della qualificazione : Sono sei le coppie azzurre al via nel torneo 3 Stelle di Lucerna che scatta domani sulle rive del lago famoso soprattutto per le sfide di canottaggio. Due coppie, Rossi/Caminati, reduci dal grandissimo settimo posto di Huntington Beach, in campo maschile e Zuccarelli/Traballi (che non erano riuscite la scorsa settimana a superare lo scoglio delle qualificazioni) in campo femminile (grazie ad una wild card) sono già nel tabellone principale, ...