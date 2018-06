Lazio | Lotito | ' La mia più grande soddisfazione aver riportato allo stadio 70mila

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Lazio : Acerbi e Laxalt per cominciare - Lotito fa muro su Strakosha : La Lazio tratta Laxalt, resiste su Strakosha, avanza su Petagna e prova a stringere per Acerbi. Giorni intensi in casa biancoceleste, con il ds Tare impegnato più a incontrare società e chiudere ...

Lazio - pronto il colpo a centrocampo : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato di Lotito : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al ...

Calciomercato Lazio - ecco il dopo-Milinkovic : colpaccio clamoroso di Lotito : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione strepitosa, nonostante la mancata qualificazione in Champions il campionato dei biancocelesti può considerarsi veramente importante. Nel frattempo a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo la situazione più calda riguarda il futuro di Milinkovic-Savic, sempre più lontano dai biancocelesti, diversi club all’estero per il serbo ed in più assalto della ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

CALCIOMERCATO. Incontro tra Inzaghi e Lotito per pianificare la Lazio del futuro : Lazio Incontro Inzaghi Lotito L'estate si avvicina e la società inizia a pianificare le mosse di mercato per la Lazio che verrà. Ieri sera, come scrive il Corriere dello Sport , mister Inzaghi ha incontrato a cena il presidente Lotito e il diesse Tare per preparare le mosse di mercato in entrata e in uscita, nella speranza di costruire una Lazio ancor più competitiva ...

Lazio - Lotito : "Lavoriamo per crescere ancora" : Il presidente biancoceleste sulla stagione dei suoi: "Potevamo arrivare a un piazzamento diverso che avremmo meritato. Resta comunque un trofeo conquistato"

Lazio - Lotito tuona sul caso De Vrij e svela l’offerta shock rifiutata per Milinkovic-Savic : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha tuonato in merito al Var ed alla questione De Vrij-Inter, su Milinkovic-Savic invece ha dato un po’ di numeri Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si appresta a vivere una caldissima estate di calciomercato, ricca di colpi di scena e capovolgimenti della rosa di mister Inzaghi. In primis andrà sostituito il partente De Vrij, il quale ha firmato con l’Inter già da qualche settimana. ...

Calciomercato Lazio - Lotito su Milinkovic : “pochi 100 milioni” : “Milinkovic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 ad agosto”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rispondendo a chi gli chiede se 100 milioni potrebbero rappresentare una cifra congrua per cedere il serbo. “Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio – aggiunge Lotito ritirando il premio Calabrese a Soriano nel Cimino – Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non ...

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Ho rifiutato 110 milioni per Milinkovic' : Stiamo facendo di tutto per rendere sempre più credibile questo sport' . La Champions è sfumata all'ultimo. 'Abbiamo perso, inutile recriminare se è giusto o meno. Dico soltanto che sicuramente la ...

Lazio - Lotito : "De Vrij? Serviva più rispetto dall'Inter. Per Milinkovic non bastano 100 milioni" : Claudio Lotito alle prese con due casi di mercato, quello chiuso di De Vrij e quello aperto di Milinkovic Savic. "De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ...

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Ho rifiutato un'offerta di 110 milioni per Milinkovic-Savic' : Quando sono entrato in questo mondo esisteva l'assioma del più spendi e più vinci, io l'ho ribaltato. La mia più grande vittoria è stata comunque quella di aver riportato 70.000 persone allo stadio, ...

Lazio - Lotito : 'Milinkovic? Non siamo un supermarket. Non ho messo in vendita nessuno' : 'Quanto vale Milinkovic? Ho letto su un giornale 'Supermarket Lazio'. Mi sono messo a ridere, non mi risulta che io abbia messo in vendita nessuno. In passato non bussavano, oggi è diverso. Se vale ...

Lazio - il futuro di Anderson divide Lotito e Tare : I tempi non sono ancora maturi. Acerbi ha incontrato la Lazio, ma il Sassuolo non lo molla: 'Al momento non c'è nessuna trattativa in corso', spiega l'ad Carnevali. Anche perché a Reggio Emilia non ...