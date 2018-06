Lazio | con Casillas e Acerbi si punta ad aumentare la personalità

Facebook : il NYT svela vioLazione della privacy - condivisi dati con produttori di smartphone : Secondo quanto rivela il New York Times, Facebook avrebbe stipulato accordi in violazione della privacy con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e dispositivi mobili, consentendo loro di accedere ai dati di moltissimi utenti senza il consenso. Tra i “big” figurerebbero Samsung, Amazon, Apple, Blackberry e Microsoft. Le intese sarebbero tuttora in vigore anche se Facebook avrebbe iniziato a chiudere questi accordi a partire da ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

MOLFETTA. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER LA RIPROGRAMMAZIONE RIMODULazioNE ECONOMIE PAC I RIPARTO MINISTERO DELL'INTERNO : ... predisposizione schede d'intervento Anziani ed Infanzia e predisposizione atti contabili collegati , chiusura rendiconto, progettazione ecc., al Laboratorio di Economia dello sviluppo locale s.r.l. ...

Cinghiali - Coldiretti Lazio : “Inesistente un piano di contenimento” : Il proliferare incontrollato della popoLazione di Cinghiali provoca danni al sistema agricolo regionale tra i 3 e i 5 milioni di euro all’anno, a fronte dei quali vengono stanziati fondi assolutamente inadeguati per gli indennizzi. Tale situazione si trascina da anni a spese degli agricoltori e della sicurezza dei cittadini, con branchi di Cinghiali che si spingono dentro l’area urbana alla ricerca di cibo tra rifiuti e scarti ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

Festa della Repubblica - coLazione al bar per Conte e Fico : Inizia con una bella colazione al bar la giornata del neopremier Giuseppe Conte, che per la prima volta parteciperà alle celebrazioni della Festa della Repubblica da presidente del Consiglio. Con lui ...

Politica. Sostegno del PD alla realizzazione della nuova circonvalLazione di Castel Bolognese : "L'importanza, la necessità, l'urgenza di realizzare la circonvallazione di Castel Bolognese, di realizzare un percorso alternativo all'attraversamento del centro urbano di Castel Bolognese, è resa ...

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione programmata per martedì 5 giugno

Dalla Lazio al Mondiale con l'Argentina : il fisioterapista Genovesi sarà a Russia 2018 : Il fisioterapista è ancora sotto contratto con la squadra inglese ma sarà anche al Mondiale con l'Argentina: Genovesi ha rilasciato un'intervista al 'Corriere dello Sport' per raccontare le sue ...

Tusk : congratuLazioni a Conte. Dialogo rispettoso e collaborazione leale : Tusk: del mio meglio per garantire ambedue le cose Roma -Di seguito il tweet del presidente del consiglio europeo, Donald Tusk. “congratulazioni al Presidente Giuseppe Conte. Credo fermamente che la nostra comunità potrà prosperare solo se fondata su un Dialogo rispettoso ed una leale collaborazione. Farò del mio meglio per garantirle entrambe. #EUCO #G7”. L'articolo Tusk: congratulazioni a Conte. Dialogo rispettoso e collaborazione ...

Antitrust - il Tar del Lazio conferma : 60 milioni di euro di multa a Algida : È confermata la sanzione da oltre 60 milioni di euro inflitta nell'ottobre 2017 dall'Antitrust a Unilever Italia - società attiva nella commercializzazione di prodotti di largo consumo con marchi noti,...

Fca - l'ad : 'Dal 2004 sempre raggiunto target finanziari. No specuLazioni su consolidamento' : BALOCCO - 'Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari'. Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne...

Borut Pahor al Quirinale - coLazione con Mattarella : Sono stati giorni intensi per il presidente della Repubblica italiana , Sergio Mattarella. Ieri sera, il capo dello Stato ha definito "complesso" l'itinerario "che si è concluso con la formazione del ...

Occupati - ad aprile record storico anche grazie ai contratti a termine. L'infLazione raddoppia - +1 - 1% - : 23 milioni e 200 mila persone con un lavoro. Resta stabile il tasso di disoccupazione, all'11,2% mentre torna salire la disoccupazione giovanile, al 33,1% -