Lavoro | Filt | bene partire da rider ma in rispetto relazioni industriali

sportfair

: #Lavoro: #FiltCgil, non disperdere quanto fatto al #Mise per protocollo nella logistica @FiltCgilMerci @MinSviluppo… - ferpress : #Lavoro: #FiltCgil, non disperdere quanto fatto al #Mise per protocollo nella logistica @FiltCgilMerci @MinSviluppo… - RenatoBotter65 : @FILT_Roma_Lazio Chiediamo un Aiuto alla FILT CGIL, dentro il Porto di Civitavecchia dal 2015 si e' radicato un sis… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “che il neo ministro delLuigi Di Maio come primo atto si occupi dei temi dele della precarietà nella consegna e distribuzione delle merci”. Ad affermarlo in una nota è la segretaria nazionale dellaCgil Giulia Guida, a proposito dell’incontro al Ministero delcon i, aggiungendo che “questi temi vanno però affrontati neldellee delavviato per garantire regole, diritti e piena applicazione del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, contrastando il sistema distorto degli appalti e subappalti”.Quello dei, prosegue Guida , “è un tema centrale del sindacato confederale e delle categorie dei trasporti che lo scorso dicembre, in occasione del rinnovo del contratto nazionale, hanno inserito per la prima volta questa nuova ...