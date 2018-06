calcionews24

: Lautaro pronto per l’#Inter: «In coppia con Icardi. Prezzo? Una follia» - CalcioNews24 : Lautaro pronto per l’#Inter: «In coppia con Icardi. Prezzo? Una follia» - ncorrasco : @fabbricainter @dydsix @Milestemplaris Dunque devo pensare che ritengano Lautaro pronto sin da subito a dare un contributo importante - Leos643 : @SimoTarantino @Cristiano Nell' Inter starebbe in panchina, giocherebbero Icardi e Lautaro, entrerebbe negli ultimi… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) L'vista diMartinez, neo-attaccante dell', ai microfoni di Fox Sport in cui parla della prossima avventura in nerazzurro, dell'esclusione dal Mondiale e dalpagato per il suo cartellino