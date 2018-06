L’assistenza al parto? Una questione femminile non solo negli umani ma anche nei bonobo

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018)al, come evento sociale tutto al, non è una caratteristica esclusiva deglicome sinora ritenuto, ma un comportamento che condividiamo con i, una specie “cugina” molto vicina a noi dal punto di vista evolutivo. La scoperta arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista americana “Evolution and Human Behavior” e condotta da Elisabetta Palagi dell’Università di Pisa, Elisa Demuru dell’Università di Parma e Pier Francesco Ferrari del CNRS francese. Le studio etologico è stato realizzato presso il Parco Primati Apenheul nei Paesi Bassi e La Vallée des Singes in Francia dove i ricercatori sono riusciti a filmare tre nascite nelfin dalle prime fasi del travaglio, un’opportunità eccezionale che ha permesso di documentare nonil comportamento della mamma, maquello dell’intero gruppo sociale. Mai prima d’ora i comportamenti legati al ...