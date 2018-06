L' Anno di Studio 2107-2018 | concluso in festa al Goethe-Zentrum | Verona

Morbegno - un Anno di studio in passerella : Andare a scuola è uno spettacolo. Sono arrivate oltre 500 persone a Morbegno all'auditorium, giovedì sera, per la presentazione del défilé di abiti artigianali e resoconto di un anno di lavoro, ...

No - Kim Kardashian e l'inventore dei bitocin non hAnno scritto alcuno studio insieme : Kim Kardashian sembrerebbe essere ora uno scienziato. E avrebbe appena firmato uno studio scientifico insieme all'inventore dei Bitcoin

No - Kim Kardashian e l’inventore dei bitocin non hAnno scritto alcuno studio insieme : (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images) Un nome che vediamo ovunque, dai social media alle pagine del gossip. È quello di Kim Kardashian, famosissima star statunitense e influencer di successo, che paradossalmente è finito in un studio scientifico, appena pubblicato su una rivista chiamata Drug Designing & Intellectual Properties International Journal. E come se non bastasse, tra gli autori di questo fantomatico studio ci sarebbe anche quello di ...

Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hAnno effetto sulla salute : uno studio smonta i benefici : Sono decine di milioni le persone che nel mondo ricorrono agli integratori alimentari e ai multivitaminici. Per tanti tali sostanze avrebbero la capacità di allontanare molti rischi per la salute, ma ora un team congiunto di ricercatori ...

The Bard's Tale : i primi tre capitoli verrAnno rimasterizzati da Krome Studios : InXile Entertainment annuncia che i primi tre giochi di The Bard's Tale riceveranno una remaster, riporta DSOgaming.Come possiamo apprendere dallo sviluppatore stesso, le remaster saranno realizzate da Krome Studios, e alcune immagini di gioco sono già state rivelate, possiamo vederle in fondo all'articolo.La remaster di The Bard's Tale Trilogy rimarrà fedele alla direzione artistica originale, ma implementerà anche alcuni miglioramenti e ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne : hAnno una storia fuori dallo studio? : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: nella puntata del trono over di Uomini e Donne Gianni Sperti accusa la coppia di avere una storia fuori dallo studio. Iniziano le indagini. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:05:00 GMT)

"L'intelligenza artificiale è una rivoluzione. Ma imprese e lavoratori non lo hAnno ancora capito". Uno studio : Chi è andato allo stadio lo sa: ci sono ultrà che danno le spalle al campo. Non vedono la partita: tifano e basta. Ecco, quando si parla di lavoro, tecnologia e intelligenza artificiale, tra allarmisti e ottimisti si rischia di stare sempre in curva. Senza capire chi stia giocando e come andrà a finire il campionato. Il campo dice che potrebbe non esserci solo la “scomparsa di molti mestieri”: “Cambieranno ...

Franc Gigolò/ In studio per festeggiare il compleAnno di Rocco Siffredi (Matrix Chiambretti) : Questa sera, venerdì 11 maggio 2018, su Canale 5, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”. Tra gli ospiti della puntata Franc Gigolò.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:10:00 GMT)

Mafia : Miccichè - prossimo Anno 15 borse di studio 'Falcone e Borsellino' : Palemro, 2 mag. (AdnKronos) - Il prossimo anno saranno quindici le borse di studio 'Falcone e borsellino' assegnate ai laureati in Giurisprudenza con il massimo dei voti, promosse dalla Fondazione Giovanni Falcone e finanziate dall’Ars. Lo ha anticipato il presidente dell’Assemblea regionale sicilia

“Ecco quanto ci costa lasciarli sempre attaccati”. Caricabatterie continuamente collegati alla presa elettrica - se ne parla da anni : lo studio rivela (finalmente) quanto spendiamo ogni Anno : Quello del costo dei Caricabatterie attaccati H24 sulle prese di casa, è un dilemma che ci incuriosisce sin dall’avvento dei primi cellulari. Come funziona? Consumano tanta corrente anche senza telefono collegato? Di quale spesa giornaliera o annua parliamo? Ma partiamo con ordine, anzi con un punto di partenza: lasciare i Caricabatterie attaccati alle prese elettriche, senza però mettere in carica dispositivi come smartphone e tablet, ...

Spazio : come i satelliti stAnno cambiando lo studio degli oceani : Dal nord della Francia al sud dell’Inghilterra: i dati raccolti da Sentinel servono a migliorare la ricerca. In questa puntata di Space, Jeremy Wilks si occupa di oceani e della ricerca che riguarda la superficie dei mari. Dal Nord della Francia per osservare le alghe, fino al sud dell’Inghilterra, dove anche i surfisti possono contribuire alla ricerca; tutto questo grazie all’utilizzo dei satelliti. La Smartfin, la pinna ...

"Asperger - medico che ha dato il nome alla sindrome - aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini". L'accusa in uno studio : Il pediatra austriaco, Hans Asperger, che ha dato il nome all'omonima sindrome, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei nazisti. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "Asperger riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, ...

Divorzio e difficoltà economiche fAnno male al cuore : lo studio : Un cuore già fragile può essere molto provato da eventi difficili come un Divorzio o difficoltà economiche, aumentando il rischio di un secondo infarto o di un nuovo ictus. E’ quanto emerge da uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato sull”European Journal of Preventive Cardiology’. Sono stati analizzati 29.226 pazienti svedesi sopravvissuti a un infarto da un anno, osservandone lo stato di Salute e quello ...

“Nessuno…”. UeD : Tina affonda Kikò! Tutto in diretta “Nessuno…”. Uomini e Donne : Tina Cipollari affonda Kikò Nalli! Tutto in diretta : pubblico in studio e a casa a bocca aperta. Lo hAnno sentito tutti - lei poi non ha fatto una piega. Forte e chiaro il messaggio… : Tina Cipollari continua il suo percorso di come tronista a ‘Uomini e Done’. Sta conoscendo i vari corteggiatori che si propongono e tra una stretta di mano e un abbraccio non disdegna di lanciare qualche frecciaTina all’ex marito, l’hair stylist Chicco Nalli. Come è noto, i due hanno divorziato da poco dopo una lunga crisi. Nell’ultima puntata del Trono Classico, un corteggiatore è arrivato nel programma dichiarando alla Vamp: ...