La tegola e il caso | su Rai 3 due settimane con Rezza e Mastrella

(Di lunedì 4 giugno 2018) Poi non venitemi a dire che la tv generalista non sperimenta, non fa nulla di nuovo, non tenta di rompere gli schemi. Magari il prime time è paludato, ma mai come in queste ultime stagioni i canali tv - Rai 3 e Discovery su tutti - hanno provato nuovi contenuti e nuove forme di racconto, soprattutto brevi, e prevalentemente nel linguaggio del docu-reality o della docu-fiction. Qualche titolo? Storie del genere, Stato Civile, La strada senza tasse, La Clinica per rinascere, Le ragazze del '46, Lo squadrone, Prima dell'alba, E' uno sporco lavoro, Lessico famigliare, giusto per citarne qualcuno. E la lista non è esaustiva.