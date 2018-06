blogo

: La sigla d'apertura per la finale del Grande Fratello 15 (video) - SerieTvserie : La sigla d'apertura per la finale del Grande Fratello 15 (video) - tvblogit : La sigla d'apertura per la finale del Grande Fratello 15 (video) - rubenjiii : RT @IleniaManzo: Posso dire che la sigla di apertura di questa finale di #GF15 ha appena innalzato l’asticella della memorabilità? Nuovi l… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Non c'èdelsenza. Stavolta la coreografia scelta per l'attodell'edizione 2018 è a tematica Barbie. Sulla scia dell'ospitata del Ken Umano, Rodrigo Alves (il 35enne anglo-brasiliano famoso per essersi sottoposto a più di 50 operazioni chirurgiche), avvenuta alcune settimane fa con un'entrata nella casa in pieno stile "confezione" da bambola. Barbara d'Urso ha voluto giocare così con i protagonisti della quindicesima edizione. Indel programma si nota la conduttrice nel suo camerino mentre sogna di trovare la persona che possa farla innamorare, il suo Ken.Per l'occasione, il sogno si 'svolge' prima nel Lido Carmelita nei panni di Barby Hawaii, insieme al resto dei ragazzi nel ruolo di bagnanti come in una vera spiaggia, per poi evolversi in Barby Kazziatone, vestita da maestrina, nella sua tipica posizione da rimprovero (vista ...