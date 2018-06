La rabbia di Tunisi per le accuse di Salvini e il nuovo premier della Giordania Le

Stupore e rabbia a Tunisi per le accuse di Salvini : "Una ferita che non sarà facile da ricucire" : "Quell'accusa pesantissima, pronunciata peraltro nel giorno di una tragedia in mare dove sono morte decine di persone, tra cui donne e bambini, sono una ferita che non sarà facile ricucire". Le parole di un'autorevole fonte governativa a Tunisi, raccolte da HuffPost, danno conto di come le autorità Tunisine abbiano registrato le affermazioni del neo ministro dell'Interno Matteo Salvini.Nel tour governativo-elettorale di ieri in ...