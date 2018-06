La polemica Caro Renzi | la smetta con le conferenze in giro per il mondo E' pagato con

[La polemica] Caro Renzi - la smetta di fare conferenze in giro per il mondo. E' pagato con i nostri soldi per fare il Senatore : Ma proprio questo paragone spiega l'errore: tutti questi ex uomini di Stato iniziano la loro attività di confeRenzieri remunerati quando smettono di partecipare alla politica attiva. Renzi - invece - ...