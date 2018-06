La nuova Serie A Il Venezia di Inzaghi andrà a giocarsi le semifinali playoff

Un Passo Dal Cielo 5 : i momenti sul set e le anticipazioni della nuova serie : L'attore romano Daniele Liotti è impegnato sul set della serie televisiva Un Passo Dal Cielo dove dallo scorso anno ha preso il posto di Terence Hill: la fiction ha ottenuto un grande successo ed ha migliorato gli ascolti delle annate precedenti. Daniele Liotti veste il ruolo di Francesco, un uomo dal passato difficile che si fa apprezzare dalle persone per la sua disponibilità ma non mancano momenti di lite con il commissario Nappi. Negli ...

Zooey Deschanel di New Girl lancia la nuova web serie Your Food’s Roots : “Voglio educare gli americani” : Zooey Deschanel di New Girl non è rimasta a lungo con le mani in mano dopo la fine della serie di cui è stata protagonista per sette stagioni, diventandone anche produttrice esecutiva. L'attrice, sorella di Emily nota per il ruolo di Temperance Brennan in Bones, è già alle prese con un nuovo progetto dedicato al cibo, alla sostenibilità e alla salute. Ospite a Los Angeles al LA Times Food Bowl, seconda edizione della kermesse ...

Legion 3 ci sarà - FX rinnova la serie con Dan Stevens per una nuova stagione in onda nel 2019 : Legion 3 si farà: come riporta TVLine, il network americano FX ha comunicato il rinnovo della psichedelica serie a tema supereroi per una terza stagione, che vedrà la luce nel 2019 – anche se ancora non è chiaro di quanto episodi sarà composta. "Legion ha ridefinito il genere del superhero drama e ha superato ogni aspettativa mentre l'intensità e la rivoluzione si sviluppavano durante la seconda stagione" ha detto in un comunicato Eric ...

nuova modalità per Battlefield 5 - sarà il più realistico della serie : DICE ha svelato nuovi dettagli su Battlefield 5. Questa volta ha dichiarato che gli sviluppatori hanno lavorato per far percepire ai giocatori il realismo, anche se dichiarazioni del genere potrebbero essere travisate. Battlefield 5 si è ritrovato al centro di alcune polemiche dopo il reveal mondiale del gioco perché il trailer pubblicato non è piaciuto alla community dello sparatutto. Battlefield 5, un realismo irrealistico I giocatori hanno ...

Farmhand : le prime pagine della nuova Serie di Rob Guillory - il disegnatore di Chew - : Dal premio Eisner Rob Guillory, co-creatore e disegnatore di Chew per la Image Comics, arriva una nuova commedia dark su come la scienza possa diventare sinistra e l'agricoltura apocalittica. La ...

Jamie Dornan da The Fall alla nuova Serie BBC Death and Nightingales con lo stesso sceneggiatore : Jamie Dornan torna a lavorare con lo scrittore di The Fall allan Cubitt e con la BBC per una nuova serie tv basata su uno dei romanzi più popolari d'Irlanda degli ultimi 30 anni. L'attore, celebre per il ruolo di Christian Grey nella trilogia di Cinquanta Sfumature, è stato scritturato per un ruolo da protagonista accanto a Matthew Rhys in un adattamento televisivo di Death and Nightingales, il romanzo del 1992 di Eugene McCabe. La trama ...

Master of Photography - domani su Sky al via la nuova serie : Tre fotografi di fama mondiale, dieci concorrenti e otto episodi in totale per la terza edizione di 'Master of Photography' al via domani sera su Sky Arte HD. Il primo talent televisivo europeo ...

Disenchantment - su Netflix la nuova Serie di Matt Groening papà dei Simpson : Una principessa ubriacona, un elfo esuberante e un demone personale di nome Luci sono il trio di personaggi di Disincanto o meglio Disenchantment la nuova serie animata ideata dal papà dei Simpson per Netflix. Lo show in dieci puntate dal 17 agosto è o meglio sarebbe un fantasy ma ovviamente secondo i canoni personalissimi e dissacranti del suo autore. Tutto comincia con una frase che non è la tradizionale C’era una volta, piuttosto: ...

Le verità nascoste - al via la nuova Serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malago «Lunedì nuova puntata - serve il coraggio di scegliere» : «Diritti tv? Siamo fermi allo stallo che ben conoscete. In qualche modo, da una parte o dall'altra, bisogna avere il coraggio e la forza di scegliere la soluzione. Magari non sarà quella ideale, ma la meno peggio stante l'arte delle cose. Poi i proprietari sono loro e le responsabilità sono loro». Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, sulla questione...

Andrea Agnelli "nuova Champions League - meno Serie A"/ Juventus - proposta Presidente : più partite in Europa : Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, nel corso di un'intervista al Guardian, ha proposto una nuova formula per la Champions League.

Serie A Cagliari - svelata la nuova maglia rossoblù : Cagliari - Il Cagliari Calcio conferma lo sponsor tecnico Macron fino al 2023 e svela la nuova maglia rossoblù che i giocatori indosseranno nella stagione 2018-2019. La versione 'casalinga' mantiene ...

Dal creatore dei Simpson “Disincanto” - la nuova Serie animata Netflix : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T12:06:49+00:00 ROMA – Un’avventura fantasy a sfondo medievale. Arriva il 17 agosto su Neflix “Disincanto”, la nuova serie animata ideata dal creatore dei Simpson e Futurama, Matt Groening.Tre i protagonisti della storia: una principessa, un elfo e un demone.La prima stagione di Disincanto sarà composta da 10 episodi. La trama “Gli […] L'articolo Dal creatore dei Simpson “Disincanto”, la nuova serie ...