La Guardia di Finanza di Palermo scopre 800 lavoratori in nero e 13 milioni di evasione

Blitz della Guardia di Finanza all'interno del deposito rifiuti Ata di Borghetto : Blitz della Guardia di Finanza di Albenga all'interno del deposito rifiuti Ata di Borghetto Santo Spirito. Le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso e sull'operazione vige il massimo riserbo ...

Facebook - la Guardia di Finanza contesta al social network 300 milioni di evasione : Dopo i guai giudiziari per il caso Cambridge Analytica, ora Facebook deve tornare ad affrontare i suoi “problemi” con le tasse. Secondo la guardia di Finanza di Milano – riporta il Corriere della Sera – il social network fondato da Mark Zuckerberg ha generato ricavi per circa 300 milioni di euro, tra il 2010 e il 2016, dalla vendita degli spazi pubblicitari in Italia. Ricavi mai dichiarati al Fisco. E che ora rischiano di ...

Certificazioni Bio fasulle - azienda agricola ingauna denunciata dalla Guardia di Finanza : stata condotta nei giorni scorsi da parte della Guardia di Finanza di Albenga guidata dal comandante Angela Crisci, una importante operazione di verifica sulle Certificazioni Bio di varie aziende ...

Torino - regala la panna sul gelato a un cliente : 500 euro di multa da pagare | Smentita della Guardia di finanza : "Il mio cliente ha preso due coppette da due euro e io gli ho offerto la panna. Mi ha dato 20 euro e io gli ho dato 16 euro di resto", ha detto il titolare della gelateria. L'uomo è uscito dal locale ...

Concorso Guardia di Finanza 2018 : ultimi giorni per candidarsi : Concorso Guardia di Finanza 2018: ci sono ancora due settimane di tempo per partecipare alla prova, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri (335 del contingente ordinario...

Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno : Il viceprefetto reggente dell’Ufficio distaccato della prefettura dell’Isola d’Elba Giovanni Daveti e un pregiudicato che appartiene a una nota famiglia della ‘ndrangheta attiva in Piemonte – ritenuto il mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia avvenuto nel 1983 – The post Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno appeared first on Il Post.

Guardia di Finanza Caltanissetta : sequestrate 500 paia di scarpe e la vettura utilizzata per il trasporto : I baschi verdi hanno portato a termine un ulteriore importante operazione presso il locale mercato settimanale del capoluogo nisseno.Consapevoli delle problematiche e dei rischi all'economia legale ...

Guardia di Finanza : broker con 235 mila euro in auto : Un broker di 40 anni è stato fermato dalla Guardia di Finanza e trovato con 253 mila euro in auto nascosti sotto il sedile.

Civitanova Marche. Trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana. La Guardia di Finanza arresta un 26enne : Ancona una operazione a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno individuato una abitazione all'interno della quale è stata rinvenuta e ...

Guardia di finanza - il comandante del Nord : BOLZANO . Il comandante interregionale dell'Italia Nord Orientale della Guardia di finanza, generale c.a., Giuseppe Vicanolo, ha visitato il Comando provinciale di Bolzano della Guardia di finanza. ...

Al via 'Corvus Corax' - esercitazione tra Aeronautica e Guardia di Finanza : ci sono anche gli F35 : Dal 24 maggio scatta in Puglia la prima parte dell'esercitazione congiunta tra Aeronautica Militare e Guardia di Finanza 'Corvus Corax' , Corvo Imperiale, . Come già avvenuto nel dicembre 2016, le due ...

Al via Corvus Corax - esercitazione tra Aeronautica e Guardia di Finanza : Teleborsa, - Si svolgerà in Puglia, domani 24 maggio 2018, la prima parte dell'esercitazione congiunta tra Aeronautica Militare e Guardia di Finanza " Corvus Corax ". Le due istituzioni agiranno in ...