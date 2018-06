La GDPR è una vera rivoluzione copernicana | ecco perché

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) La(General Data Protection Regulation) è una.Come Centro Economia Digitale riteniamo non ci sia analogia più adatta per descrivere il cambio di passo che porterà il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Fino a qualche settimana fa al centro dell'universo c'erano le piattaforme che gestiscono i dati. Ora invece, da quando è entrato in vigore il Regolamento europeo per il trattamento dei dati, al centro ci sono i singoli cittadini.E ha un aspetto globale: non riguarda infatti solo i residenti nell'Ue ma coinvolge tutte le aziende che hanno attività con e verso i paesi dell'Unione.Negli ultimi anni tutti noi ci siamo trasformati dai consumatori ai produttori di dati e questi dati, nel corso del tempo, sono diventati un grande valore economico, ma anche sociale. Si sono configurati quindi come una ...