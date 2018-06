La gaffe di Salvini | si fa fotografare in aereo con un documento riservato che si legge

fanpage



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 4 giugno 2018) Sui social appaiono una serie di fotografie del neo-ministro degli Interni, Matteo, intento are uninviatogli dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Pd attacca: "L’esordio di Matteoda ministro dell’Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsiper avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai visto".Continua are