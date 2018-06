La Flat Tax non sarà esattamente una Flat Tax |  funzionerà a scaglioni

agi

: @BiagioMilano72 @SalamidaFabio Peccato che tutti i dati dicano altro. Nessuno non accetta il voto democratico, Mil… - davidech61 : @BiagioMilano72 @SalamidaFabio Peccato che tutti i dati dicano altro. Nessuno non accetta il voto democratico, Mil… - funkyenrico : RT @GioielloEgidio: Non è passato un giorno e la Flat Tax si farà nel 2020, loro sanno già che questo governo in quella data non ci sarà pi… - GioielloEgidio : Non è passato un giorno e la Flat Tax si farà nel 2020, loro sanno già che questo governo in quella data non ci sarà più? -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il governo ipotizza una partenza in due tempi sulla Flat Tax: prima alle imprese e alle partite iva, poi alle famiglie. Lo ha anticipato Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e uno tra i nomi considerati più probabili come possibile sottosegretario all'Economia. "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat Tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo.E poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie", ha detto ospite della trasmissione Agorà (La Repubblica). Mentre emerge, sempre dalle parole di Bagnai, che di fatto non si tratterà di una Flat Tax pura. Secondo il parlamentare leghista infatti allo stato attuale "parlare di Flat Tax diventa improprio - ha spiegato sempre durante Agorà - perché implicherebbe una aliquota unica, invece dalla ...