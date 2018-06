La Flat Tax non sarà esattamente una Flat Tax - funzionerà a scaglioni : Il governo ipotizza una partenza in due tempi sulla Flat Tax: prima alle imprese e alle partite iva, poi alle famiglie. Lo ha anticipato Alberto Bagnai, parlamentare della Lega e uno tra i nomi considerati più probabili come possibile sottosegretario all'Economia. "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat Tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo.E poi a partire dal secondo ...

Flat Tax - il Pd contro Bagnai 'Sui redditi di impresa esiste già'. Fi 'Contratto disatteso' : ROMA. Un diluvio di critiche e di ironie. L' annuncio di Alberto Bagnai - parlamentare della Lega e possibile sottosegretario all'Economia - su tempi e modi di introduzione della Flat tax scatena irritazione, accuse e diverse battute. 'Nel 2019 la Flat tax scatterà solo per le imprese, l'anno successivo per le famiglie', è in ...

ALBERTO BAGNAI - "Flat Tax : 2019 IMPRESE - 2020 FAMIGLIE"/ Governo M5s-Lega : "Deficit - parità di trattamento"

Martina su Twitter : su Flat Tax prosegue la presa in giro da parte di Lega e M5S : A scriverlo su Twitter il segretario reggente del PD, Maurizio Martina, dopo le parole di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia.

Flat Tax - su Affari tutta la verità "Dal 2019 anche per le famiglie" "Il primo step costa 30 miliardi" : La Flat Tax rinviata al 2020 per le famiglie, come ha annunciato il leghista Alberto Bagnai? "No, non è corretto in questo modo. La cosa richiede complessità. Adesso preferisco non entrare nel merito perché altrimenti facciamo dei pasticci... Segui su Affaritaliani.it

Fisco : Boschi - governo cambiamento ha cambiato idea su Flat tax : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Il governo del cambiamento ha cambiato idea e la flat tax della Lega non esiste più. Oggi i leghisti hanno annunciato che si limiteranno all’IRES, ma c’è già e il governo Renzi l’ha ridotta. Copiano, non cambiano”. Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter. L'articolo Fisco: Boschi, governo cambiamento ha cambiato idea su flat tax sembra essere il primo su SPORTFAIR.