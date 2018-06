La De Filippi parla del canna-gate ad Amici | il gesto per Francesco Monte

Uomini e Donne oggi - Luigi conquista Maria : parla la De Filippi : oggi Uomini e Donne, Maria De Filippi: bellissime parole sul corteggiatore Luigi Mastroianni Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo visto Sara scegliere Luigi. In ogni caso, durante la registrazione è accaduto qualcosa in più di ciò che poi è stato mandato in onda su Canale 5. A rivelarci ogni dettaglio è […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Luigi conquista Maria: parla la De Filippi proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura elogia Maria De Filippi e parla di Barbara d’Urso : Maria De Filippi: Simona Ventura parla del loro legame professionale e privato Simona Ventura a ridosso della puntata di Amici 17 ha parlato delle sue colleghe Maria De Filippi e Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. La componente della giura esterne del talent di Canale 5 ha dichiarato che Maria è sempre stata una collega che è riuscita a darle una mano, e ciò non l’ha mai affatto sorpresa, in quanto le ...

Amici di Maria De Filippi - parla la ballerina Valentina Verdecchi contro Alessandra Celentano : 'Mi ha turbata molto' : Una volta eliminata da Amici di Maria De Filippi, Valentina Verdecchi ha rilasciato un'intervista al sito Comingsoon.it per raccontare la sua esperienza nel programma. L'ex ballerina del talent ha ...

Maria De Filippi è “l’antidoto contro la depressione” : parla Costanzo : Maurizio Costanzo elogia il suo matrimonio con Maria De Filippi Sono una coppia affiatatissima. Da anni uniti in matrimonio, Maurizio Costanzo ha deciso di raccontare al settimanale Oggi il suo rapporto con la moglie Maria De Filippi con cui è ormai giunto quasi in prossimità di un importante traguardo come le nozze d’argento. Il giornalista abruzzese, innanzitutto, spiega quale sia stata la cifra vitale ossia la malinconia che gli ha permesso ...

“Ahi - ahi…”. Amici : Maria De Filippi stupisce. Nell’ultima puntata del Talent - Queen Mary ha lasciato tutti con un palmo di naso. Impossibile non notare quel particolare. E i maligni hanno già parlato : Maria De Filippi le imbrocca sempre tutte. I suoi programmi fanno sempre il pieno di ascolti e con il serale di Amici sta ottenendo un grandissimo successo. L’ultima puntata del Talent ha visto in gara cantanti e ballerini, ma anche ospiti molto amati dal pubblico, come Emma Marrone. La cantante salentina è stata anche protagonista di un siparietto comico con Geppy Cucciari. In studio c’erano Stefano de Martino, reduce dalle ...

Maria De Filippi parla con Valentina dopo l’infortunio ad Amici 2018 : uno strappo mette a rischio il suo serale : Maria De Filippi parla con Valentina e le comunica una importante decisione. Nel corso del 2° serale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Valentina si è infortunata. Questo potrebbe mettere a rischio il suo percorso al serale di Amici 2018. Alla conduttrice del programma spetta l'arduo compito di comunicarlo alla concorrente della squadra bianca che scoppia in lacrime. Maria De Filippi palra con Valentina in un collegamento ...

Filippine - Duterte espelle l'europarlamentare del Pd Filibeck : Un europarlamentare italiano, del Pd, è stato espulso dalle Filippine su ordine del presidente Rodrigo Duterte. Giacomo Filibeck, che fra l'altro è anche vicepresidente generale del Partito socialista europeo, è stato cacciato dal Paese asiatico per aver violato le leggi Filippine sull'immigrazione: l'esponente dem avrebbe infatti utilizzato un visto turistico per recarsi al congresso del maggior partito di opposizione del Paese. Un'attività ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

Espulso dalle Filippine per "attività politica" europarlamentare italiano : "Mister Filibeck è elencato nella nostra lista nera per aver violato le leggi sull'immigrazione che proibiscono agli stranieri di svolgere attività politica nel nostro paese", ha spiegato il ...

Espulso dalle Filippine per “attività politica” europarlamentare italiano : Il vicepresidente del Pse Giacomo Filibeck è stato respinto in aeroporto, aveva denunciato gli omicidi compiuti nel paese durante la campagna contro il traffico di droga

Amici di Maria De Filippi - Heather Parisi brutale contro chi minaccia sua figlia : 'Non ho paura di parlare' : Heather Parisi non ci sta a subire gli attacchi e le minacce di chi se l'è presa con sua figlia dopo i suoi giudizi sul cantante Biondo, cantante di Amici di Maria De Filippi . Dal suo profilo ...

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi a Che Tempo che Fa : Dalle pagine di Vanity Fair, Milly Carlucci commenta l’ospitata di Maria De Filippi nel salotto di Che Tempo che fa di Fabio Fazio Domenica scorsa Maria De Filippi ha sorpreso tutti arrivando a Che Tempo che fa di Fabio Fazio in prima serata su Rai 1. A distanza di alcuni giorni Milly Carlucci ha commentato l’inedita scelta della Rai di ospitare la regina del sabato sera di Canale 5. Ecco le sue parole. Milly Carlucci a Vanity Fair: ...

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi da Fabio Fazio e di Amici 17 : Maria De Filippi da Fazio e Amici 2018: il commento di Milly Carlucci Milly Carlucci ha rilasciato il suo atteso commento sull’ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio a Che tempo che fa a Vanity Fair, in cui ha anche commentato il ritorno della diretta ad Amici 17. Il giornalista ha quindi chiedo alla conduttrice di Ballando con le stelle se l’avesse disturbata questa ospitata “a tradimento” organizzata da Fazio. ...

Maria De Filippi : "Dopo l'attentato che ci ha coinvolto - mai più in auto con Maurizio Costanzo. Gli ho chiesto di non parlare di mafia" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio. Gliel'ho promesso e non l'ho più fatto". Ospite a Che Tempo Che fa, Maria De Filippi ricorda l'attentato di via Fauro. Era il 14 maggio 1993, all'epoca lei era la compagna di Costanzo e il giornalista nei suoi programmi si impegnava fortemente per contrastare i messaggi ...