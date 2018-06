' La chiusura dell' entrata principale del Municipio allontanerà il cittadino dal Palazzo'

Amazon : attenti a restituire troppi oggetti. Potrebbe costarvi la chiusura dell’account : Nelle ultime settimane Amazon è finita di nuovo al centro delle cronache, in Italia, per l’importante accordo raggiunto con i lavoratori del centro di Castel San Giovanni, che porterà a maggiori tutele a seguito dello sciopero organizzato verso la fine del 2017 in occasione del periodo di sconti del Black Friday. Adesso, invece, torniamo a parlare del colosso dell’e-commerce per un’altra questione, molto delicata, che riguarda ...

Rally del Salento – Iscrizioni in chiusura per la 51ª edizione della competizione : Iscrizioni in chiusura per il 51° Rally del Salento: cresce l’attesa per la prestigiosa competizione salentina che quest’anno offre un tris di opzioni Prosegue l’avvicinamento all’edizione numero 51 del Rally del Salento, secondo atto del Campionato Italiano Wrc in programma in provincia di Lecce il 1 e 2 giugno. Il lavoro dello staff organizzativo che fa capo all’Automobile Club di Lecce prosegue senza sosta. E mentre l’elenco dei ...

Visioni in Musica : Concerto di chiusura dell'Orchestra Filarmonica Campana sabato 26 al Teatro Sant'Alfonso di Pagani. : ... di cui viene proposta la suite per pianoforte La Stanza dei Burattini scritta dal compositore dopo le esperienze come pianista al Teatro San Carlino di Roma durante gli allestimenti di spettacoli ...

Movimento 5 Stelle e chiusura dell'Ilva : braccio di ferro tra tarantini e Di Maio : Gli operai dello stabilimento siderurgico hanno votato in massa i pentastellati, che a Taranto hanno fatta campagna elettorale puntando sullo stop dell'impianto. Ma i vertici grillini a Roma non sono ...

Casa delle donne - ancora scontro sulla chiusura : L'incontro in Campidoglio sul futuro della Casa delle donne «Non è andaoa bene dal nostro punto di vista - ha fatto sapere la presidente Francesca Koch - L'unico dato...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

Roma - Casa delle donne : “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni - questo posto è anche tuo” : Francesca Koch e Lia Migale, presidente e membro del direttivo della Casa Internazionale delle donne, spiegano il provvedimento del Campidoglio che prevede la chiusura del centro culturale a Roma e le proposte avanzate dal collettivo per il risanamento, a margine di una conferenza al Senato della Repubblica. L'articolo Roma, Casa delle donne: “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni, questo posto è anche tuo” ...

Al via la raccolta firme per evitare la chiusura della Casa delle Donne. Koch : "La sindaca Raggi non è femminista" : "Il nostro impegno è quello di presentare una mozione in Senato a sostegno della Casa internazionale delle Donne con delle proposte precise, inizieremo la raccolta delle firme". Lo annuncia la senatrice di Liberi e Uguali Loredana De Petris in conferenza stampa a Palazzo Madama insieme a Stefano Fassina. De Petris riferisce del sostegno a questa iniziativa da parte di Monica Cirinnà del Pd e di un messaggio di sostegno arrivato ...

I jeans a zampa di elefante contro la coppia Xanax-Società della chiusura : Non bisogna essere degli idealisti tedeschi per sapere come il mondo interno comunica con quello esterno, l'io con il non-io, il sentimento con l'azione. Conoscendoti, credo che ora ci siamo capiti; ...

Il Supplente slitta al 13 giugno : Rai 2 lo sposta alla chiusura delle scuole : UPDATE 17 maggio: Il debutto era previsto per mercoledì 16 maggio, ma nel prime time di Rai 2 è arrivato Scanzonissima, con Gigi e Ross. Si era quindi parlato di giovedì 17, stasera quindi, ma nel palinsesto della seconda rete Rai è comparso il season finale di Hawaii Five-0. Un tweet del produttore Carlo degli Esposti, invece, svela che la prima puntata del programma andrà in onda solo da mercoledì 13 giugno, quindi al termine del ...

Grande Fratello - sponsor in fuga e rischio chiusura : è il Grande Bordello : Sarà pure l' edizione dei grandi ascolti - le ultime due puntate hanno conquistato oltre quattro milioni di telespettatori, con punte del 30% di share - ma il Grande Fratello 15 sta indubbiamente ...

La carica dei 250 : le due ruote protestano contro la Provincia dell'Aquila per la chiusura delle strade : 'Ogni giorno che passa si dà una spallata all'economia di questo territorio già alle prese con problematiche importanti, non ultima quella della ricostruzione e del rilancio post terremoto'.

Amigdala - La rappresentazione del macabro a chiusura della stagione al Clan Off : E sarebbe persino il più geniale congedo dopo la brillante carrellata di spettacoli che l'hanno caratterizzata. Eppure il buio, quel buio, è solo il primo ancestrale terreno sul quale gemina la paura.