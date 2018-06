La Bayer acquista Monsanto per 63 miliardi e cancella il marchio

Bayer acquista Monsanto per 63 mld di dollari : Berlino, 4 giu. (AdnKronos/Dpa) – La multinazionale di biotecnologie agrarie Monsanto sarà acquisita dal colosso tedesco Bayer per un prezzo di 63 miliardi di dollari. Bayer prevede di completare l’acquisizione di Monsanto il 7 giugno, in seguito al ricevimento di tutte le approvazioni richieste dalle autorità di regolamentazione. Bayer, che diventerà l’unico azionista di Monsanto, rimarrà il nome dell’azienda. La società ...

