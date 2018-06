Kiehl’s invita tutti i suoi Fan giovedì 7 giugno nel punto vendita di via del Babuino 94 : Kiehl’s invita tutti i suoi Fan giovedì 7 giugno, nel punto vendita Kiehl’s di ROMA, via del Babuino 94, dalle ore 18 alle ore 21. Sarà organizzato un pizza party ricco di sorprese e si potranno scoprire le limited edition Kiehl’s loves Italy. Oltre a poter usufruire di una consultazione pelle sana gratuita, si riceverà in omaggio un kit in edizione limitata contenente un ritual di 3 campioni consigliati in base alle esigenze specifiche della ...