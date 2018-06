Just a Line permette di creare video creativi disegnando sul mondo reale

Da Foodora a Just Eat - l'Inps : 'Seguiamo i pagamenti on line per dare la pensione ai pony express del cibo' : ... dobbiamo affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro', spiega il presidente Tito Boeri, in un incontro al Salone del Libro, per presentare la prossima edizione del Festival dell'Economia di Trento.