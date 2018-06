Jobs Act | chi sono e cosa fanno i lavoratori con contratto a termine?

Jobs Act - Boccia : sì a confronto governo : 15.45 "Ogni cambiamento del Jobs act può essere migliorativo o peggiorativo. Speriamo non sia peggiorativo,ma su questo il confronto con il governo mi sembra sano", dice il presidente di Confindustria Boccia. Sull'ipotesi circolata, che eventuali esuberi aziendali debbano in parte ricadere sulle imprese, Boccia dice: "E' un errore caricare di costi le aziende" Per l'Ilva auspica "un grande investimento,con investitori internazionali e ...

Di Maio a tutto campo a Catania : "Aboliremo il Jobs Act" : E annuncia: "Incontrerò i lavoratori-riders". Sugli istituti di democrazia diretta: "Via il quorum nei referendum abrogativi"

Di Maio : "Addio alla legge Fornero con quota 100. Il Jobs Act è da rivedere" : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". Le pensioni sono quindi tra i primi punti dell'...

Pensioni - ultimissime news al 3 giugno su Q100 - opzione donna e Jobs Act Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 giugno 2018 vedono la quota 100 protagonista delle nuove dichiarazioni [Video] del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Nel frattempo non si sono fatte attendere le repliche dall'opposizione e dai sindacati, mentre l'economista Carlo Cottarelli mette in dubbio che tutto il programma del governo giallo-verde possa effettivamente trovare realizzazione. Infine, nella seconda parte dell'articolo vi esponiamo ...

Lavoro - perché i contratti a termine non sono nati con il Jobs Act. E ci saranno ancora : In uno dei suoi primi interventi da ministro, Luigi Di Maio ha sfoderato un vecchio cavallo di battaglia:?la rivisitazione del Jobs act, la riforma dell’impiego varata dal governo Renzi nel 2014 e accusata di creare «troppa precarietà» in un mercato già stravolto dalla crisi. Ma i problemi lavorativi dei giovani vengono da lontano...

Pensioni e Jobs Act - Di Maio : "Ora si cambia" : Rivedere il Jobs Act e superare la legge Fornero. E' l'impegno preso dal neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dal palco della manifestazione M5S del 2 giugno . "Nulla sarà ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : polemica Di Maio su Jobs Act e Fontana su famiglie gay (3 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: parlano i nuovi Ministri. Festa della Repubblica italiana. Ilona Staller pignorato il vitalizio da parlamentare. Motogp al Mugello. (3 giugno 2018)

Di Maio : "Il Jobs Act va rivisto - crea troppa precarietà" : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi per quanto è precaria la sua vita e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". Così Luigi Di ...

Di Maio : Jobs Act va rivisto. Salvini : per clandestini è finita la pacchia : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Salvini e Di Maio - i primi passi : 'finita la pacchia per i clandestini'. 'Modifiche a Jobs Act e pensioni' : Il neo ministro dell'Interno tocca subito il tema dei migranti e annuncia che domani andrà a Pozzallo. 'Applicheremo la quota 100 per superare la Fornero' assicura il ministro del Lavoro -

Luigi Di Maio - "abolire legge Fornero e modificare Jobs Act"/ "Reddito di cittadinanza? Ecco cosa farò" : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro. Il leader M5S: "Troppa precarietà, la gente non ha più certezze". Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo

Di Maio nomina Bramini (l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato") consulente | "Il Jobs Act va rivisto" : Il neo ministro subito al lavoro e annuncia: "Via lo spesometro, il redditometro e le spese di settore". L'imprenditore Bramini ("fallito per colpa dello Stato") sarà nominato consulente

Pensioni - Jobs Act - migranti - euro : convergenze e divergenze tra gli elettori di M5S e Lega : Il nuovo esecutivo al via sulla base del contratto di governo. Ma le rispettive basi elettorali non sono monolitiche. Non mancano le divisioni, a partire dall’atteggiamento nei confronti dell’immigrazione, dei diritti dei bambini nati in Italia, di un’eventuale uscita dall’euro...

Di Maio : pensioni - addio Fornero con la quota 100. Jobs Act va rivisto : «Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia». Luigi Di Maio porta i suoi follower dentro la sede del...