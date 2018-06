Jeep Renegade | scatta l' ora del model year 2019

Auto – Anteprima europea della Nuova Jeep® Renegade MY 19 al Salone dell’auto di Torino : Al Salone di Torino ospitato nello spettacolare Parco del Valentino la Nuova Renegade MY 19 Il prossimo 6 giugno, in occasione del giorno d’apertura del Salone di Torino, Jeep svelerà in Anteprima europea la Nuova Renegade MY 19. In un contesto speciale, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino, tutti gli appassionati potranno ammirare quest’ultima novità della gamma Jeep, un omaggio a tutti gli amanti del marchio e alla città ...

Jeep Renegade e Compass conquistano il segmento C - sono le più vendute a maggio : maggio non proprio da incorniciare per il gruppo Fca, che ha conosciuto un calo delle immatricolazioni di oltre l'8%. A stupire in positivo è la performance del marchio Jeep, il migliore del gruppo e dell'intero mercato italiano con una crescita del 129,62% rispetto a un anno fa. Il brand americano ha cosi raggiunto le 9.885 immatricolazioni. Il merito è tutto di due modelli, Renegade e Compass, che hanno conquistato la vetta del segmento C in ...

Jeep lancia serie speciale Hyper di Renegade : TORINO - Si chiama 'The Avengers' ed è la campagna in onda in TV, al cinema, in radio e sul web dedicata alla nuova serie speciale Hyper della Jeep Renegade , basata sulla variante Longitude. Sono di ...

"The Avengers" è la Nuova campagna dedicata alla Jeep Renegade Hyper, la Nuova serie speciale che basata sulla versione Longitude, presenta di serie il navigatore da 8,4″, le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico e il Function Pack, soluzione ottimale per esaltare e migliorare l'esperienza di guida.