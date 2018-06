Italia-Olanda | Mancini | ' Il primo bilancio è positivo | c' è entusiasmo'

Pari dell'Italia con l'Olanda nel test tra nobili decadute : L'Italia pareggia 1-1 in amichevole con l'Olanda a Torino nella terza partita disputata sotto la guida di Roberto Mancini. E' il primo pareggio sotto la guida del nuovo ct dopo la vittoria sull'Arabia ...

Italia-Olanda 1-1 : gol di Zaza - poi rosso a Criscito e pari di Aké : Finisce 1-1 l'amichevole tra Italia e Olanda a Torino. Dopo un primo tempo con molte occasioni per gli azzurri, nella ripresa entra Zaza che sblocca dopo una carambola con Van Dijk. Poi l'Italia resta ...

Italia-Olanda 1-1 : apre Zaza - chiude Aké - ma la nuova Nazionale cresce : Finisce 1-1 la sfida dello Stadium di Torino tra l'Italia di Mancini e l'Olanda di Koeman. Dopo la vittoria con l'Arabia e il ko con la Francia, per il nuovo ct arriva dunque il primo pareggio firmato ...

Video Gol Italia-Olanda 1-1 : Highlights e Tabellino Amichevole Nazionali 04-06-2018 : Risultato Finale Italia-Olanda 1-1 : Cronaca e Video Gol Zaza,Akè , Amichevole 04-06-2018 Italia-Olanda 1-1, finisce cosi la partita tra le due Nazionali. Sotto una fitta pioggia iniziale, l’italia crea azioni su azioni ma senza incidere molto. L’Olanda trova la forza dopo l’espulsione di Criscito, e dopo essere andata sotto per il gol di Zaza al 67′, riacciuffa di testa il pareggio con Akè. Una grande prestazione ...

Italia-Olanda 1-1 : apre Zaza - chiude Aké - ma la nuova Nazionale cresce : Finisce 1-1 la sfida dello Stadium di Torino tra l'Italia di Mancini e l'Olanda di Koeman. Dopo la vittoria con l'Arabia e il ko con la Francia, per il nuovo ct arriva dunque il primo...

Calcio - amichevole Italia-Olanda 1-1 : Simone Zaza illude gli Azzurri in dieci - Aké pareggia nel finale : Termina 1-1 il terzo ed ultimo match amichevole dell’Italia di Roberto Mancini a Torino contro l’Olanda. Gli Azzurri hanno sbloccato il risultato con Simone Zaza al 67′ ma venti minuti dopo è arrivato il pareggio di Nathan Ake, a tre dal termine, approfittando dell’inferiorità numerica nostrana, per via dell’espulsione di Domenico Criscito. Nel primo tempo una buona Italia, poco concreta però in zona gol. Formazione ...

Italia-Olanda 1-1 : Zaza torna al gol in azzurro - Aké pareggia la sfida tra le grandi escluse : Nella sfida tra le due grandi deluse che non hanno centrato la qualificazione a Russia 2018 né vincitori né vinti. Criscito espulso. Annullato un gol a Belotti

Italia-Olanda - Zaza commosso dopo il gol : “avevo un ricordo triste - dopo quel rigore…” : Simone Zaza aveva tanta voglia di rifarsi dopo il calcio di rigore calciato alle stelle con la maglia dell’Italia contro la Germania agli Europei L’ultimo ricordo di Simone Zaza della Nazionale italiana, era il famoso calcio di rigore calciato a Bordeaux alle stelle, un rigore costato molto agli azzurri contro la Germania agli Europei. Adesso però Simone si è tolto una bella pressione dalle spalle, tornando alla rete con la maglia ...

Italia-Olanda - la Nazionale c’è! Ancora buoni indizi - Mancini è sulla buona strada : La “giovane” Italia di Roberto Mancini soddisfa il pubblico italiano, finalmente gli azzurri piacciono, il progetto è partito col piede giusto La Nazionale di Roberto Mancini dà altre ottime indicazioni. Nel trittico di gare giocate dall’arrivo del neo-Ct, si sono viste le prime trame “Manciniane” ed anche i risultati sono stati di tutto rispetto. La sconfitta contro la forte e motivata Francia che si affacci al ...

Italia-Olanda 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Si è conclusa l’altra amichevole disputata dall’Italia, di fronte una squadra forte come l’Olanda, altre importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini. Ottima prestazione del portiere Perin che tiene a galla gli azzurri dopo l’espulsione per ultimo uomo da parte di Criscito, finale di sofferenza per gli azzurri a causa dell’inferiorità numerica. --Nel primo tempo qualche occasione di troppo sbagliata dall’Italia soprattutto con il futuro ...

Zaza ‘di rapina’ ma non basta per l’Italia : l’Olanda pareggia nel finale nella triste amichevole sulle due big fuori dal Mondiale [FOTO] : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...

LIVE Italia-Olanda - amichevole in DIRETTA : 1-1 - Aké risponde a Zaza all’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI Italia-Olanda Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, ultima amichevole estiva della nostra Nazionale di calcio. La formazione di Roberto Mancini, reduce dalla vittoria (2-1) contro l’Arabia Saudita e dalla sconfitta (3-1) contro la Francia, si esibirà questa sera all’Allianz Stadium di Torino contro un’altra “nobile decaduta” del calcio mondiale, ovvero ...

DIRETTA/ Italia-Olanda (risultato finale 1-1) streaming video Rai 1 : Aké pareggia a ridosso del novantesimo : DIRETTA Italia Olanda streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della prestigiosa amichevole di Torino (oggi lunedì 4 giugno)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 22:28:00 GMT)

Calcio - in amichevole Italia-Olanda 1-1 : 22.36 L'Italia di Mancini non va oltre il pareggio (1-1) in amichevole a Torino con l'Olanda. Primo tempo dai ritmi bassi. Gli azzurri con il passare dei minuti aumentano i giri e creano chiare occasioni da gol con Belotti, Verdi e Criscito, ma Cilles para tutto e quando non ci arriva, respinge Vormer, appostato sulla linea. Nella ripresa l'Italia passa in vantaggio al 67': Zaza si avventa su un cross di Chiesa per l'1-0. Azzurri in 10 dal ...