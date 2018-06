Italia-Olanda 1-1 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Si è conclusa l’altra amichevole disputata dall’, di fronte una squadra forte come l’, altre importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini. Ottima prestazione del portiere Perin che tiene a galla gli azzurri dopo l’espulsione per ultimo uomo da parte di Criscito, finale di sofferenza per gli azzurri a causa dell’inferiorità numerica.Nel primo tempo qualche occasione di troppo sbagliata dall’soprattutto con il futuro calciatore del Napoli, Simone Verdi, pochi pericoli invece in fase difensiva. Nella ripresa entra Zaza e l’ex attaccante della Juventus sblocca l’incontro con un ottimo gol. Finale di sofferenza, Perin si supera con ottimi interventi ma non può nulla su Ake, primo pareggio per Mancini dopo il successo contro l’Arabia Saudita, sconfitta invece contro la Francia, finisce 1-1.