Italia 2050 | se a pagarci la pensione saranno gli americani

(Di lunedì 4 giugno 2018) Tra poco più di trent’anni le nostre pensioni potrebbero essere erogate da un fondo privato americano e l’Inps ridotta ad essere un ricordo del passato. Lo scenario non riguarda solo il nostro paese ed è meno distopico di quello che sembri. Ieri Il Fatto Quotidiano ha ricordato che da circa un anno il fondo di gestione del risparmio BlackRock è pronto a lanciare un programma di previdenza integrativa in tutta l’Unione Europea, transnazionale e – come accade per i dati ai tempi della GDPR – “portabile”. Il tutto partendo da un progetto pilota per le pensioni dei ricercatori dell’Ue già finanziato con soldi pubblici del Vecchio continente – 4 milioni di euro – tramite il programma Horizon 2020. BlackRock è una vera e propria potenza economica: maneggia un patrimonio di 6mila 300 miliardi di dollari e ha partecipazioni azionarie nelle principali ...