Isola Capo Rizzuto | scoppia lite | imprenditore agricolo investe bracciante Arrestato per

L'affare sulla pelle dei migranti : Isola Capo Rizzuto - tutti a processo : Capo Rizzuto: l'Isola che non c'è. Esiste sulla cartina geografica, ma anche nella realtà, Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone. Però non è Isola per migranti. Adesso non più. Il gup di Catanzaro, Carmela Tedesco, ha rinviato a giudizio 39 persone coinvolte nell'inchiesta 'Jonny', portata avanti dalla Dda di Catanzaro. Il lavoro di indagine e le tante trame svelate L'inchiesta ha svelato nel dettaglio il feeling di malaffare, tra 'ndrangheta ...

Ad Isola Capo Rizzuto in scena "Dove c'è musica" : Un mondo dove confluiscono poesie in musica, storie, racconti e fiabe moderne. Non soltanto un concerto, ma un'occasione per rivivere un secolo di canzoni e di poesia, per riflettere su cosa gli ...