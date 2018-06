Ischia | kamikaze al Castello Aragonese 40enne minaccia di farsi esplodere | arrestato

Notte di follia a Ischia : kamikaze si barrica nel Castello Aragonese con due bombole di gas : Ischia - Ha cercato di farsi esplodere come un kamikaze all'interno del Castello Aragonese, l'uomo con gravi problemi psichiatrici che ha tenuto in scacco per tutta la Notte le forze dell'ordine e ...

