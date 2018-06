iPhone e iPad Compatibili Con iOS 12 | Elenco Completo

iOS 12 E’ Ufficiale : Tutte Le Novità | Aggiornamento Per iPhone E iPad : Apple presenta ufficialmente iOS 12, il nuovo sistema operativo per iPhone, iPad, iPod. Ecco Tutte le Novità di iOS 12. Cosa cambia con iOS 12? Quali sono le nuove funzioni di iOS 12? Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema operativo iOS 12 Novità iOS 12: cosa cambia? Come ampiamente preannunciato, Apple ha svelato finalmente il nuovo sistema operativo iOS 12 per […]

Come scoprire quale modello di iPhone - iPad o iPod Touch state usando : Ogni prodotto Apple, Come iPhone, iPad e iPod Touch, è contraddistinto da un codice identificativo che ne indica il modello. Questo codice può essere molto utile nel momento in cui richiediamo un preventivo o un’operazione di assistenza. Dobbiamo fare attenzione, però, a non confondere il codice che identifica il modello con il seriale. Il primo, infatti, serve a identificare il modello del dispositivo che stiamo utilizzando, mentre il secondo ...

Il prossimo aggiornamento di iOs ti farà usare meno iPhone e iPad : (Foto: Maurizio Pesce) Che lo smartphone si sia trasformato negli anni da utile strumento tuttofare a spietata forza di occupazione militare dei nostri momenti liberi non è una semplice sensazione, ma un’amara verità che spesso però preferiamo ignorare. Per questo sembra che Apple sia in procinto di presentare al mondo una serie di soluzioni pensate per aiutare i suoi utenti a limitare il più possibile il tempo che passano davanti allo ...

Scarica Subito iOS 11.4 su iPhone - iPad - iPod : Apple rilascia iOS iOS 11.4 per iPhone, iPad, iPod. Download e installazione iOS 11.4. Come Scaricare e installare Subito il nuovo sistema operativo iOS 11.3 per iPhone, iPad, iPod. Ecco tutte le novità di iOS 11.4 per iPhone, iPod, iPad. Cosa cambia con iOS 11.4? Apple, ecco iOS 11.4: novità, download e installazione Apple ha rilasciato da poco […]

Le migliori App per AutoTune per iPhone e iPad - : iPhone e iPad sono da sempre impiegati nel mondo nella musica, sia per lavorare a casa o in studio, sia nei concerti dal vivo. Complice soprattutto l'affidabilità del sistema operativo e dalla ...

Come scaricare libri gratis su iPhone e iPad : Col passare degli anni la tecnologia sta raggiungendo livelli sempre più alti di utilizzo. Basti pensare che da un semplice smartphone effettuiamo le più importanti operazioni. Dall’invio di una semplice mail, oppure il poter pagare una piccola somma di denaro usando la tecnologia NFC. Ma una cosa molto interessante è la possibilità di tenersi informati leggendo quotidiani oppure rilassarsi sul proprio divano e leggere un buon ...

Schermi di iPad Pro e iPhone X tra i vincitori dei premi 'Display dell'Anno' - : Gli Schermi di iPad Pro e iPhone X sono tra i migliori al mondo. Lo certifica il fatto che queste due componenti, così come sono implementate nei due dispositivi Apple, hanno ricevuto il premio '...

Recuperare foto cancellate iPhone e iPad : Ci risiamo, avete cancellato per sbaglio delle immagini dal vostro iPhone e non sapete più come recuperarle? In queste situazioni è facile perdere il controllo e rinunciare a fare l’impossibile, ovvero Recuperare le foto cancellate su iPhone. Per fortuna a Cupertino hanno pensato anche a questa evenienza, includendo in iOS una sorta di cestino che può essere la soluzione per questo problema. In realtà esistono anche diverse applicazioni ...

Dove sono i backup di iPhone - iPad e iPod Touch : Gestire i backup di iPhone, iPad e iPod Touch è un’operazione di vitale importanza per tenere sempre sott’occhio e sempre in ordine i propri dati personali come foto, video, contatti, app e molto altro. Un backup infatti, non è altro che una copia di sicurezza dei dati presenti sul vostro dispositivo iOS. In questa guida imparerete a capire Dove questi backup vengono salvati e prenderete confidenza su come gestirli – e quindi ...

Almeno quattro certezze con aggiornamento iOS 11.4 in uscita su iPhone ed iPad : Dovrebbe mancare davvero poco alla distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 11.4 per tutti gli iPhone ed iPad compatibili, visto che l'uscita delle beta sta avvenendo praticamente a cadenza settimanale e, allo stesso tempo, al momento non si registrano particolari problemi con chi sta provando questi antipasti. Premesso che la distribuzione dovrebbe avvenire entro la fine di maggio, se non altro perché a giugno dovremmo conoscere le principali ...

Cancellare Foto E Video Insieme Da iPhone E iPad : NOTA: se sul dispositivo Apple è attiva la Libreria Foto iCloud, la procedura descritta in questa guida avrà effetto anche su di essa, quindi tutte le Foto e i Video eliminati verrano cancellati anche su iCloud.Ecco un trucchetto per Cancellare tante Foto e tanti Video assieme da iPhone e iPad. Come Cancellare Foto e Video contemporaneamente dalla galleria di […]

Sfondi iPhone e iPad : dove scaricarli : Rendere unico il proprio dispositivo Apple con uno sfondo iPhone o iPad è il modo migliore per renderlo davvero originale, e per fortuna vengono in nostro aiuto tante applicazioni pensate proprio per chi cerca una foto o un’immagine da applicare come sfondo. La proposta di questo tipo di app per Sfondi iPhone e iPad è talmente vasta che ci si potrebbe perdere in un’interminabile lista, non sempre tutte ottime in assoluto. Per questo ...

Come ripristinare iPhone e iPad (anche in DFU Mode) : ripristinare un iPhone o iPad può rendersi necessario in più scenari. Quando? Beh, dopo un aggiornamento di iOS non andato a buon fine o semplicemente se bisogna vendere il proprio dispositivo (ve ne abbiamo parlato anche nella nostra guida cosa fare prima di vendere un iPhone). Entrando subito nell’immediato dell’argomento, di seguito andremo a mostrarvi Come ripristinare un iPhone ma badate bene che la procedura è identica a quella ...

Come disattivare notifiche su iPhone e iPad : Spesso si hanno così tante app o servizi attivi che siamo costantemente disturbati da tintinnii e musichette varie, e se siete qui allora ne avete davvero abbastanza! In questa guida infatti, vi insegneremo Come disattivare notifiche su iPhone e iPad in pochi e semplici passaggi, e in seguito vedremo anche Come modificarle in base alle vostre preferenze. Il sistema della mela morsicata infatti prevede la completa gestione delle notifiche in ogni ...