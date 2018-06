Investe un uomo dopo una lite e fugge | arrestato

“Si fermi!”. Piacenza : treno Investe donna - il gesto choc dell’uomo. È successo sotto gli occhi esterrefatti dei soccorritori : Una donna canadese ha subito l’amputazione di una gamba dopo essere caduta da un treno Frecciabianca in partenza dalla stazione di Piacenza. Il treno, partito da Bari e diretto a Milano, secondo quanto spiegato da Trenitalia aveva il sistema di “lateralizzazione”, cioè il dispositivo di controllo della chiusura di tutte le porte del treno, guasto. A protezione delle porte delle carrozze, come prevede la normativa di ...

Palermo - pirata della strada Investe e uccide madre e figlia/ Ultime notizie : l'uomo fermato ha confessato : Palermo, pirata della strada investe e uccide madre e figlia: l'uomo fermato ha confessato di essere fuggito perché aveva l'assicurazione scaduta. Le Ultime notizie sull'omicidio stradale(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:02:00 GMT)

Pavia : Investe e uccide ciclista - uomo denunciato per omicidio stradale : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - I carabinieri di Mortara, comune in provincia di Pavia, hanno denunciato un 44enne, M.B., per omicidio stradale. Gli accertamenti degli uomini dell’Arma "hanno consentito di raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente" in cui ha

Giro d’Italia 2018 - incidente mortale ad Agrigento : forzato un blocco - automobilista Investe uomo del servizio d’ordine : Notizia tragica dal Giro d’Italia. Oggi si sta disputando la quinta tappa tra Agrigento e Santa Ninfa ma purtroppo la Corsa Rosa è stata funestata da un evento drammatico: un uomo del servizio d’ordine è purtroppo deceduto sulla statale 640 Strada degli Scrittori, proprio ad Agrigento pochi istanti prima dell’inizio della frazione. Il motociclista, stando alle prime informazioni, sarebbe stato investito da un automobilista che ...

Massa - furgone Investe anziani alla fermata dell'autobus : morti un uomo e una donna - due feriti gravi : Un furgone ha colpito un gruppo di anziani alla fermata dell'autobus alla periferia di Massa: due morti. Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba alla periferia...

Salerno - Investe e uccide un uomo forse per motivi passionali : fermato : Un uomo di 47 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Nocera Inferiore , Salerno, . Sembra che si tratti di omicidio, probabilmente dovuto a motivi passionali. Alla guida dell'auto c'era una ...

