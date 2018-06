International Champions Cup 2018 in diretta e in esclusiva su Sky Sport 20 Luglio - 12

International Champions Cup - in esclusiva su Sky Sport dal 20 luglio al 12 agosto : Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. Notizie e aggiornamenti continui su Sky Sport24 . News relative al torneo e alle squadre partecipanti, immagini, live blog con il ...

International Champions Cup 2018 : calendario - club - come vederla in tv : International Champions Cup 2018 su Sky Sport: ecco il calendario completo, le squadre , tra cui Juventus, Roma, Inter e Milan, , gli stadi e le nazioni, come e dove vederla in tv...

International Champions Cup - Juve ritrova il Real : La Juventus ritroverò il Real Madrid quest’estate negli States, all’International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco, il 25 luglio a Philadelphia, al Lincoln Financial Field, e il Benfica il 28 luglio nella Red Bull Arena di Harrison, nel Newy Jersey. Prima di incontrare i Blancos, la Juventus giochera’, l’1 ...

International Champions Cup - Juve ritrova il Real : La Juventus ritroverò il Real Madrid quest’estate negli States, all’International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco, il 25 luglio a Philadelphia, al Lincoln Financial Field, e il Benfica il 28 luglio nella Red Bull Arena di Harrison, nel Newy Jersey. Prima di incontrare i Blancos, la Juventus giochera’, l’1 ...

International Champions Cup - Juve ritrova il Real : La Juventus ritroverò il Real Madrid quest’estate negli States, all’International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco, il 25 luglio a Philadelphia, al Lincoln Financial Field, e il Benfica il 28 luglio nella Red Bull Arena di Harrison, nel Newy Jersey. Prima di incontrare i Blancos, la Juventus giochera’, l’1 ...

International Champions Cup 2018 - si ripete la sfida Roma-Barcellona : Sarà un’estate davvero impegnativa quella che attende la Roma di Eusebio Di Francesco, I giallorossi, come Milan, Inter e Juventus, prenderanno infatti parte all’International Champions Cup, ormai un appuntamento fisso nella stagione più calda per i club europei più importanti. De Rossi e compagni dovranno affrontare avversari tutt’altro che semplici. La squadra capitolina sarà infatti […] L'articolo International ...

International Champions Cup 2018 - la Juventus cerca la rivincita con il Real : I bianconeri saranno impegnati negli Stati Uniti contro Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid L'articolo International Champions Cup 2018, la Juventus cerca la rivincita con il Real è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

International Champions Cup 2018 - presenti Juventus - Roma - Inter e Milan : il calendario : 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre ...

Il Milan sfida il Barcellona nell’International Champions Cup 2018 : I rossoneri saranno della competizione anche quest'anno. Tutte le gare si disputeranno negli USA: la prima contro il Manchester United di Josè Mourinho. L'articolo Il Milan sfida il Barcellona nell’International Champions Cup 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - esordio col Chelsea nell’International Champions Cup 2018 : Ecco le avversarie che i nerazzurri affronteranno durante la manifestazione estiva. Tutte e tre le sfide si disputeranno in territorio europeo: Spagna, Italia e Svezia. L'articolo Inter, esordio col Chelsea nell’International Champions Cup 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

International Champions Cup 2018 - il calendario completo del torneo : Ufficiali tutti gli incontri del torneo estivo: ecco dove e quando si giocherà. La Roma incontrerà nuovamente il Barcellona, per il Milan esordio con lo United. L'articolo International Champions Cup 2018, il calendario completo del torneo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - in estate la volerà negli Usa per partecipare all'International Champions Cup : 'Essere considerati tra le squadre più importanti del mondo è un motivo di orgoglio. Tradizionalmente l'ICC e Relevent portano negli Stati Uniti e in tante altre parti del globo le più forti ...